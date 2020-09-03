手滑賣出500萬股「1小時急買回」！科技大老秒道歉…股價再飆升

▲TCL集團董事長張東生為誤賣公司股票致歉，表示將負起責任。（圖／翻攝微博）



圖、文／鏡週刊

身價超過40億人民幣（約新台幣170億）的中國科技大老，一個手滑賣出自家公司巨量股票，違反相關規定，發現錯誤後又將股票全數買回，承諾將獲利歸於公司，勇於承擔法律責任，被部分的財經媒體評論為：「成功的公司宣傳」。

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▲李東生在個人微博張貼道歉啟事。（翻攝微博）



中國電器製造公司「TCL科技」，創辦人兼董事長李東生在本週二（1日）鬧了場大烏龍。李東生說明因為委託的股票交易人「操作不當」，誤輸證券代碼，導致在1日13：03，從李的帳戶賣出公司股票500萬股，成交金額人民幣3,590萬元。

隨後同一位交易人於14：48全數購回，成交金額為人民幣3,576萬元。這1個多小時的時間，李東生個人獲利人民幣14萬（約新台幣60萬元），TLC當天股價起伏不大，收盤上漲1.13%，報價人民幣7.16元。

但李東生持有TLC科技股票8.56%股，除了是該公司董事長，更是最大股東，這次操作明顯違反公司內部人士交易股票的相關規範，9月1日晚間，TCL科技發出緊急公告；9月2日，李再次於微博道歉。

李東生說明，2次操作間空白的1個多小時，他們緊急諮詢律師、相關中介公司和監管機構，瞭解到賣出已違規，但立刻買回又會構成另一項違規，但是為了維護公司和股東利益，維護誠信原則，李東生仍選擇購回，強調收益歸公司，自行承擔交易稅，以及可能面臨的法律責任。另外，為了避免再次發生相同的事情，李已經收回帳戶管理權，不再委外。

李東生的道歉聲明登上微博「熱搜」，個人和公司聲譽不但沒受損，還博得「了不起！負責」的賢名，2日開盤後，TLC股價在大盤劇烈震盪中，還能上漲5.59%，收盤7.56元。

不過中國《金融投資報》記者追查，李東生持有TLC科技（000100）11.59億股，另外以李東亮為名字登記的投資人，名下還持有金江電氣（839238）104.04萬股，不僅代碼差異大，股數也不足500萬，懷疑從頭到尾都是設計好的宣傳大戲，或大量賣出後才被警告違規，緊急做了應對表演。



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