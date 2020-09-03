疫情初期就配送全台藥局！實名制黑心口罩　來源是「元老級」國家隊工廠

▲國家隊口罩傳出參雜陸製產品，新北市消保官則急赴藥局調查。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

為因應新冠肺炎疫情發展，中央組成國家隊配送製造口罩，卻有藥局發現郵局寄來的口罩疑有陸製產品參雜其中，口罩上還印有簡體字合格證，讓民眾立刻檢舉，據了解，這批口罩來自國家隊「元老級」工廠，疫情之初就配送口罩給全台藥局，新北有200多間藥局使用，相關案情仍待釐清。

據了解，藥師收到實名制口罩後，都會拆箱檢查，確認數量後分裝，部分藥局昨日卻發現口罩上印有簡體字的「產品合格證」，甚至標示生產商為大陸安徽省某工廠，立即通報上級機關，也將該批口罩下架。

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▲國家隊元老級口罩工廠，傳出用陸製口罩魚目混珠，檢警已深入調查。（圖／民眾提供）

新北市藥師公會則表示，該口罩製造商是國家隊的「元老」，疫情之初就配送口罩給全台藥局，新北共有200多間藥局使用，佔全市的20%，目前已通報食藥署，食藥署長吳秀梅稍早受訪時也一頭霧水，表示她自己也很疑惑，已請檢調介入調查。

▲新北藥師整理郵局配送的口罩時，驚見簡體字合格證，還標明產地來自中國安徽，立刻通報上級機關。（圖／民眾提供）

新北市消保官周繼雄則表示，已要求藥師及新北市藥師公會做好把關工作，不要讓消費者買到問題口罩，市政府會持續密切關注本案之相關調查結果。消費者如有相關消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

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