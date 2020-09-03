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第三批退稅來了！30億退稅額9月底入帳　約27萬戶受惠

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年申報綜所稅期間，民眾申報情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

今年第三批退稅來了！預計將在9月底入帳，根據財政資訊中心統計，今年第三批退稅戶數有26萬7702戶、退稅金額達30億。累計前三批退稅案件包含六月底、七月底與九月底已經達323萬戶、退稅金額為504億元。

由於今年新冠肺炎（COVID-19）的影響，今年不僅綜所所稅可以延長到6月底為止，而退稅原本首批為七月底也提前一個月到到六月底，為在五月以及6月1日完成網路申報者或者稅額試算語音回覆者為主；而6月之後才網路申報線上登錄或電話語音回復確認稅額試算者，則與過往相同為七月退稅；所以總計「108年度綜所稅直撥退稅」共計有四批。

請繼續往下閱讀...

第三批則是5月11日以前向「非」戶籍所在地的國稅局遞、寄送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算退稅確認申報書，完成申報者。以及5月12日至6月30日遞、寄送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算退稅確認申報書完成申報者，其退稅案件則預計九月底入帳。

財政部公布第三批退稅情形，共計有近27萬多戶、退稅額為30億857萬；而今年首批退稅戶數為223萬8587戶、退稅金額360億5063萬元；第二批退稅則是72萬2819戶、退稅金額為113億5216萬元；三批合計約323萬戶、退稅金額約504億元。

與去年前兩批（退稅時間也到九月底）321萬戶、486億元相比退稅金額成長率約4%；財政部分析，因為去年景氣仍屬熱絡，加上新增長照扣除額、名模條款以及基本生活費調高等，所以累計退稅金額還是較去年成長。

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