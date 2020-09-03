友達CSR夥伴大會聚焦循環經濟　擘劃永續供應鏈藍圖 

▲友達CSR夥伴大會聚焦循環經濟，邀請超過百位供應商。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（3）日舉辦「2020 CSR共榮成長夥伴大會」，邀請超過45家企業、百位供應商共襄盛舉，期待透過價值鏈夥伴力量，串聯產業、建構完整永續生態圈，實踐聯合國SDGs永續發展目標「全球夥伴關係」，邁向永續供應鏈藍圖。



友達CSR夥伴大會今年以「循環經濟」為主題，邀請財團法人中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪博士，針對全球循環經濟產業趨勢、困境與機會進行專題演講，讓與會者了解永續循環議題及其法規因應、成功管理案例等。

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▲左起為友達光電永續長古秀華、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪及友達光電技術長廖唯倫。（圖／友達提供）

友達光電技術長廖唯倫博士發表「綠色循環新契機」專題演講，分享友達三大循環經濟策略，包括綠色供應鏈、綠色產品及綠色製造，依產品循環度的思維提升產品使用再生料的效益，朝價值鏈開創綠色商機努力。

永續長古秀華則以「永續友達，攜手共榮」為主題，分享友達在氣候行動的碳管理、永續人才培育、全球防疫風險治理及利害關係人經營等，完整說明友達CSR作為。

▲友達展示子公司友達晶材專利研發的新型液態矽肥。（圖／友達提供）



有鑑於氣候變遷議題越趨嚴峻，友達長期致力於降低生產過程的環境負荷，攜手供應商共創資源與能源耗用最佳化，包含透過自身減量並提供節水技術服務，結合供應商力量一同節水，累計節水成效近5,000CMD。

友達將長期累積的永續經驗與供應鏈共同倡議分享，期待藉此來積累、提升上下游夥伴實務經驗與知識，未來能創造出彈性、富有商業機會的加值價值，以推動包材使用再生料及提升產品循環度為目標，與供應商夥伴持續努力、共創雙贏。



友達積極創造價值鏈循環經濟商機，也偕同集團企業共同戮力於循環經濟成果。今天現場亦邀請集團子公司友達晶材，展示將製程中產出的奈米矽粉，透過創新的純化技術合成的新型液態矽肥，除了提供植物必要營養元素，更能有效抑制植物病蟲害、減少農藥使用，提高農產品產銷效益。

「2020 CSR共榮成長夥伴大會」現場展示由矽元素及氫分子組成的獨特造水專利技術，首創將純矽活化製成矽礦機能濾芯，結合奈米技術，產生含矽富氫、純淨天然的機能水，而同樣為友達子公司的宇沛永續科技，也展示由友達自主研發的製程用水全回收技術及智能化控制技術，將製程用水量濃縮減量，再透過高效率蒸發設備達到零排放，以達到資源有效利用。

▲友達肯定供應商永續經營的優異表現。（圖／友達提供）



供應商是友達重要的策略夥伴，為提升產業整體競爭力、兼顧企業社會責任，友達以（Responsible Business Alliance, RBA）責任商業聯盟行為準則為依據，採倡議、分享及輔導等方式強化供應商於環境、勞工權益等的提升與管理。

活動當天藉由頒發「友達光電傑出永續夥伴」、「最佳環境友善」及「最佳社會共融」等獎項，肯定表現傑出的供應商夥伴。友達也將延續共榮成長永續理念，持續與供應商夥伴共享趨勢、勞工及環境等資源，齊心合力推動友善及健康職場環境。



隨著不定期影響全球企業經營的風險事件頻仍出現，造成產業衝擊，全球供應鏈佈局及合作應更形完善與緊密，友達秉著「超越企業社會責任，創造共享價值」永續願景目標，未來將積極攜手供應商夥伴，建構CSR平台並致力於數位轉型及風險治理等方面的結合，朝企業永續供應鏈發展邁進。