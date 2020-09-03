華創車電通過「資產作價」逾76億元　年底前與鴻海新設合資公司

▲裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆集團（2201）3日代重要子公司華創車電公告，召開臨時股東會，通過以資產作價模式，將以總價值76.32億元的車型技術資產及模具，投資華創與鴻海新設的合資公司，預計今年底前完成合資公司的設立。

裕隆汽車於8月17日決議以直接及間接方式對華創車電增資，分別由裕隆汽車直接對華創車電現金增資56.24億元，以及以不動產作價方式出資18.5億元，合計共對華創車電增資74.74億元外，另透過子公司納智捷汽車對華創車電，以資產包括車型技術資產與模具作價方式，增資52.27億元。

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裕隆表示，新成立合資公司資本總額為155.76億元，由鴻海以現金出資79.44億元，占股51%；裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資76.32億元，占股49%。雙方以互補優勢攜手掌握EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務。

裕隆汽車為推動汽車事業價值鏈轉型「全面開放、多元客戶」策略方向，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向外，也與鴻海集團攜手，加速推動汽車產業與ICT資通訊產業間的整合。

裕隆指出，將以裕隆旗下華創車電的整車技術開發，結合鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。目前雙方正積極推進合資公司的籌設，並加速未來新產品開發。