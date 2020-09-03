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德微科技8月營收月減0.9%　疫情衝擊客戶重複下單

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▲二極體廠德微董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲二極體廠德微董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

德微科技（3675）今（3）日公告8月營收1.33億元，較去年同期下滑3.1%；累計今年前8月合併營收10.65億元，較去年同期成長5.5%。德微表示，8月營收較上月微幅減少0.9%，主要是因上半年受到新冠肺炎疫情影響，客戶重複下單，8月業績因消化訂單而未見衰退。

德微指出，往年此時會有季節性的商機Back to school返校潮帶動消費性產品成長，但是今年新冠肺炎疫情影響到Back to school的消費性產品的銷售，因此德微將繼續朝著強化產線做努力、提升良品率，增強人員教育訓練等專業智能多元知識基礎工程，以因應詭譎難預測的市場變化。

請繼續往下閱讀...

德微說明，接下來的季節性商機，像是感恩節、聖誕節等消費性產品銷售，德微持保守審慎看法，雖然第4季的商機不明朗，但德微仍期待明年在5G、車用電子與AI智能等產品發展，得以帶動週邊應用對二極體市場的需求。

德微強調，現階段遠距商用銷售市場仍會持續帶動風向，像是遠端伺服器、NB、通訊、手機等二極體應用面的需要，專注本業經營的德微科技，審慎面對新冠肺炎疫情帶來的影響，時刻預備自身成長動能的態勢，面對隱而未現的產業和市場的嚴峻挑戰。

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德微科技二極體營收

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