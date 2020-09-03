安碁資訊8月營收年增29.78%　攜手Team T5拓展海外

▲安碁資訊董事長施宣輝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

安碁資訊（6690）今（3）日公告，8月營收5881萬元，年增29.78%，維持雙位數成長；累計前8月營收4.6億元，年增26.1%。安碁資訊表示，攜手印尼、泰國合作夥伴，利用遠端視訊會議方式進行為期8週的教育訓練課程，而在防疫期間網路釣魚郵件和勒索軟體的威脅資安攻擊手法更是頻繁，因此雙方進行跨國的技術與經驗交流。

安碁資訊表示，疫情期間，印尼最大電子商務網站Tokopediau用戶個資外洩後，印尼線上商店Bhinneka，陸續也發生大規模（120萬用戶）個資遭竊事件，兩大電商的用戶量非同小可，個資遭竊嚴重影響該公司的聲譽。

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安碁資訊指出，基於個資外洩的威脅事件，隨即與印、泰合作夥伴進行人才儲備與資安專業知識技能提升。這次以一次性資安檢測服務為主，包含網頁應用程式弱點掃描、系統端點弱點掃描、社交工程演練、滲透測試、App資安檢測等五大項，提供當地印、泰客戶資安檢測服務的資安需求。

安碁資訊分享，為了強化與東南亞合作夥伴策略聯盟的能量，安碁資訊挟著長期資安監控維運管理服務能量，結盟杜浦數位安全有限公司(Team T5)在亞太區網路間諜防護威脅情資的優勢，整合資安AI大數據與端點威脅偵測平台，提供亞太區客戶進階的端點威脅服務。

安碁資訊說明，傳統資安監控服務主要針對企業網路最弱端點的入口邊界與顯著的異常行為進行分析與告警，未來針對亞太地區客戶提供的端點威脅服務，可透過自動化採集環境中個別端點的高風險行為，以預警可能受到像是勒索病毒、殭屍主機(C & C host)、進階持續性滲透攻擊(Advanced Persistent Threat, APT)等不同類型的威脅，框定可能受到感染的擴散範圍。

安碁資訊補充，依據客戶端點主機掃描威脅監控報告，結合ACSI SOC資安防護管理中心，將各種不同的特徵行為分成不同風險等級，由安碁資訊的鑑識(IR)團隊來進一步進行關聯性分析和辨識，以評估端點是否存在高度威脅風險，這個從企業網路邊界乃至個人設備端點的全面資安威脅監控服務。

安碁資訊強調，在駭客攻擊行為發動之前，事前發現橫向擴散的行為，提供資安威脅預警及具體的專家建議，讓企業客戶可以事先做好防範，降低資安威脅的風險，而印、泰合作夥伴因應國內資安的新需求，已經啟動資安檢測相關服務，預計在第4季對當地企業提供服務端點威脅服務。