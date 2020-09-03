僑外生工作許可　可直接線上申請、領取電子許可函

▲勞動部提醒僑外生工作許可，可以直接線上申請。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（3）日指出，為使有工讀需求的僑外學生均能順利迅速取得工作許可，現在可透過線上傳輸方式提出申請，只要備妥規定文件，就可利用工作許可函電子送達功能，線上領取電子工作許可函，快速領件。

勞動部說明，僑外學生利用課餘時間如欲從事工讀活動，應於工作前依相關規定向勞動部申請工作許可，並經由「外國專業人員工作許可申辦網」以網路線上傳輸方式提出申請。首次申請時，僑外學生應先申請帳號，並於註冊完成後登入申辦網進行申請程序，依次登打個人學籍相關資料、上傳護照等應備文件並繳交審查費，即可送件完成申辦。

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僑外學生需要先取得工作許可才能從事課後工讀工作。根據相關規定，僑外學生網路線上申請工作許可的審查天數，為勞動部收件次日起7個工作天，若遇有必須補件情形，可即時在線上補正；網路線上申請工作許可後，僑外學生可約定領取電子工作許可函自行列印使用，毋須親自到指定地點領取。

勞動部提醒，僑外學生並非送件申請工作許可後即可從事工讀，應於經勞動部核發工作許可函後，才可以開始工讀。若未取得工作許可即從事工作，依規定可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。