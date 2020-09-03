盛香珍斥資6億建新廠　長青零食搶攻宅商機「吃貨有福啦！」

▲經濟部今（3）日通過最新根留台灣企業投資案，通過旭德科技、成偉食品斥資共逾38億元在台投資。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（3）日通過最新根留台灣企業投資案，擁有零食長青品牌「盛香珍」品牌的成偉食品，將斥資近6億元在台中關連工業區打造第4座廠房，在瞬息萬變的零食市場，透過轉型升級打造差異化優勢，搶攻後疫情時代的宅經濟商機。

經濟部投資台灣事務所今天召開「根留臺灣企業加速投資行動方案」第44次聯審會議，再通過旭德科技、成偉食品斥資共逾38億元，以及新廣業加碼投資超過6億元在台擴廠。

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繼華元、先麥食品連袂建廠擴產，擁有家喻戶曉長青品牌「盛香珍」的成偉食品也加入建廠行列。「盛香珍」餅乾、果凍、堅果產品風行台灣67年，從傳統古早味到最夯的低GI、零卡零食一應俱全，行銷國外30餘國，是長踞「零食熱銷Top10」的解饞首選。

為紓解部分產線老舊且產能滿載，成偉投入近6億元在台中關連工業區打造第4座廠房、另將舊廠拆除重建，新增27個本國工作機會。同時導入自動化設備與智慧化監測系統，逐年增設產線提高效能。研發團隊也持續針對現代人養生需求，開發更多涮嘴新選擇，在瞬息萬變零食市場，透過轉型升級打造差異化優勢。

另外，欣興電子集團旗下旭德科技為IC載板專業供應商，是半導體供應鏈重要一環，看好5G商機涵蓋旭德的各類型產品，由於現有三處廠房產能未來不敷使用，為因應快速成長的新需求，旭德計劃斥資32億元在新竹工業區新建第4座廠房，招募近120名本國人才，導入自動化新設備與製程升級，力拼營運大放異彩。

台灣最大急救、麻醉、呼吸治療耗材廠新廣業公司(Hsiner)，去年已斥資逾7億元在中科后里園區擴建新廠，並在11月28日通過「根留臺灣加速投資行動方案」。今年武漢肺炎疫情延燒，新廣業為因應呼吸治療耗材(Non-Invasive Mask)急單需求，再投入超過6億元擴大中科后里園區新廠區產能，與全球併肩對抗疫情。