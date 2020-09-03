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進美豬也要挺台豬　大成打造五星級豬舍養出無毒健康豬

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▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

記者林淑慧／屏東報導

蔡政府將在明年一月正式開放含瘦肉精的美豬進口，農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，以核心淨化種豬場的革新設計，良好隔離性號稱五星級豬舍，養出育成率與品質均佳的無毒健康豬，提升台灣養豬業在世界上的競爭力。

世界動物衛生組織（OIE）於今年六月通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，針對台灣豬價表現，大成集團副總裁韓家寅表示，今年以來受到疫情影響，美國肉品電宰廠員工染疫影響肉品供給，加以大陸因豬瘟影響大量進口豬肉，支撐國際豬價，有利台灣豬肉價格回穩。

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▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

「桐德牧場創立的目的，是為了選育出台灣最優良的種豬，從源頭育種開始，全面提高國內養豬的成績。」韓家寅指出，2008年大成委由台灣養豬先驅余如桐博士協助打造桐德牧場，於台灣屏東縣新埤鄉的獨立山谷內，比照世界水準的規格與等級，規劃佔地約八公頃的現代化種豬場。

走進桐德牧場的核心淨化種豬場，現代化自動化的畜舍養殖，取代了傳統農村家庭後院的飼養方式，更加注重生物防疫與環保永續，這是大成集團長期且鉅額投資下的成果。

▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

大成集團想做的是，打造新一代的肉蛋魚產業鏈。韓家寅指出，豬的垂直整合中，最上端的育種，需要長時間投資才會有回收，適合像大成這樣的大公司來做，建立起母豬場只飼養母豬及生產小豬，肉豬場則交給契約農戶來飼養，仔豬由母豬場提供，再將肉小豬養大出售，統進統出，出完豬之後，養豬環境徹底清洗消毒，等待下一次入豬。

大成不僅重新建立台豬的飼養方式，同時改善飼養環境，希望讓年輕人更有意願投入畜牧業。韓家寅指出，現代化的養豬場有最先進的監控系統，溫溼度調控，也會運用到大數據分析，現場狀況的數據能隨時傳到手機；另外，統進統出的管理模式，保障動物健康之餘，也讓養殖戶能在入欄之前的空檔好好休假，有利畜牧場的人性化管理。

▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

▲農畜食品龍頭大成集團今（3）日罕見公開旗下桐德牧場，核心淨化種豬場的革新設計。（圖／大成提供）

大成表示，台灣豬肉的美味聞名全球，除了育種、飼養環境與方式等因素外，畜牧業分工合作、各司其職、統合經營，達成更有效率地生產，建立起一條龍完整的產業鏈之後，不僅提供國內穩定且高品質的肉品，也更有競爭力能出口搶攻外銷商機。

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