花越多、存越快！超狂3招「購物理財法」懶人必學　月光族也有救

▲達人分享剁手族必學的3招理財法。（圖／pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

根據2017年底1111人力銀行調查6、7、8年級的上班族，發現92%的受訪者不滿意目前薪水，其中40%沒錢存、60%月存6345元。理財Youtuber懶錢包認為，想要錢滾錢，必須先努力工作、存錢。對此，她分享3種專為懶人設計的「購物理財法」，不管是月光族、購物狂都一定要學起來。

3種懶人必學「簡單存錢法」

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1.2倍支出法

雖然購物舒壓又療癒，常常手機滑一下，就下單買新衣服、新口紅，等到帳單來了才發現花太多，對於管不住手的朋友，2倍支出法是能克制慾望的好選擇。如果到百貨專櫃買彩妝花了3000元，就必須再拿3000元存起來，只要不是買生活必需品，就必須這樣逼自己存錢，這能讓購物狂在下手前謹慎想一想，就算血拚也可以多存一筆。

2.撲滿存錢法

在家中擺一個撲滿，每天回家就把所有零錢投進去，不管多少零錢都存，投滿了就到銀行換鈔，之後全部存進戶頭裡，不斷重複下去。懶錢包認為，這招是輔助功能，建議搭配其他存錢法使用。

▲撲滿存錢可以搭配其他存錢法使用。（示意圖／記者柯振中攝）

3.6個罐子理財法

暢銷書《有錢人想的和你不一樣》的作者艾克提出認為，一個人怎樣管理金錢，決定他是否能財務成功，6個罐子是最簡單、也最有效的理財方式，做法是將領到的薪水按比例放到6個不同的罐子裡，也就是分成六等分。

財富自由帳戶（占薪水10%）

只能用來投資，像股票、基金、房地產等，當開始賺被動收入時，就代表有更多錢可以投資，資產會在這個帳戶裡越滾越快。

教育帳戶（占薪水10%）

用來投資自己買書、上課、充實本職技能、學習新技能都可以，不斷學習才有機會賺更多。

生活必須帳戶（占薪水55%）

此為生活中所有必要的花費，像房租、水電、吃飯、網路、治裝、通勤等所有花費都由此帳戶支付。

玩樂帳戶（占薪水10%）

艾克認為，玩樂和儲蓄同樣重要，只有痛快的花錢享受，才有持續理財的動力，所以這個帳戶的錢必須全部花光，最多不累積超過3個月。

支出用長期儲蓄帳戶（占薪水10%）

先設定未來會有一大筆花費，例如出國、買iPhone、甚至買車，每個月就存薪水的10%，不能太多，這樣夢想就必須有排序，並慢慢實現願望。

給予帳戶（占薪水5%）

拿這裡的錢來幫助他人，像是捐款、做愛心、送禮都屬於這一類。

懶錢包認為，定期定額和ETF是小資族最有利的工具，不用研究個股、不用看盤，就能賺進整體市場的報酬。她提醒，當實際應用時，要先考慮自身狀況來制定每個罐子的比例，或者依重要性排先後順序，才能順利存到錢。