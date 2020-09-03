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科技基金定期定額買！　投資專家：現階段「選股是關鍵」

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲投資專家認為，經濟活動將逐步回復常軌，疫情受創族群獲利可望回升。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

美國在新冠肺炎（COVID-19）療法及疫苗研發進展樂觀，美股由科技股與重啟經濟受惠股帶領創高。統一投信表示，全球資金仍極度寬鬆，第四季疫苗有望問市，經濟活動將逐步回復常軌，疫情受創族群獲利可望回升，類股輪動下，美股仍有向上機會，帶動全球股市多頭氛圍，獲利成長佳的科技股長線看好。

不過，惟美國總統大選只剩兩個月，美國兩黨角力及美中摩擦將加大股市震盪，仍建議以定期定額方式參與。

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選股重獲利展望與評價

投資策略上，統一全球新科技基金郭智偉表示，後續選股須更注重個股評價面，賺取全球財的世界級企業、有新產品與新技術挹注獲利成長動能的企業，更具吸引力。預計今年表現強勢的科技股，短期將呈現盤整，但2021年仍有表現機會；相對落後的自動化與金融科技等，因疫情影響消費以及企業投資等，隨著疫情趨緩，營運動能有上修機會。主要看好的投資方向：電動車、資料中心支出、雲端軟體、蘋果新機上市供應鏈。

美國企業公布第二季財報已近尾聲，標普500指數成份股截至8月21日已有475家公布，整體而言，81.7%企業獲利優於市場預期，各分類產業中，受惠於疫情的科技類股表現最佳，優於預期比例高達93.8%。

強勢股短期盤整長線仍佳

郭智偉分析，上半年科技股主要以軟體與網路次產業表現最佳，第二季財報公布後卻呈現短暫的利多不漲格局，主要是受惠疫情的類股例如電商平台、在家工作（WFH）等相關個股，因第三季獲利展望未再加速，且今年來累積漲幅較大，評價水準也在歷史新高，預計相關類股短期內會是盤整格局，但WFH經歷疫情之後，出現長期結構改變，整體類股2021年呈現高速成長。

相對而言，半導體產業在上半年因疫情影響算是受害，下半年可望受惠於資料中心需求強勁、先進製程設備需求提高，營運動能加速。但同時間存在美國對華為新禁令的干擾、蘋果新機上市的動能，好壞參半，因此，選股成為關鍵。

郭智偉指出，長期而言，目前全球科技類股相對全球股票的評價水準僅在1.2倍，處於歷史平均水準，也低於2019年的水準。隨著時序將進入2021年，科技類股長期依然維持良好的成長趨勢，整體科技類股長多趨勢不變。

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲華為事件的影響在美國總統選舉前會加劇。（圖／路透社）

華為禁令影響評估

針對市場關注的美中局勢，美國不只對華為祭出新禁令，還擴大至抖音、微信。對此，郭智偉表示，預計華為事件的影響在美國總統選舉前會加劇，但偏向一至兩個季度的短期影響；評估服務型的影響有限（例如微信預計在中國仍可使用，不影響iPhone銷售；抖音將藉由切割與出售，來維持營運）。

台灣與美國企業仍可申請許可證供貨給華為，若無法供貨，依照美國企業在2019年的狀況觀察，經過一季到兩季營運影響後，華為占比下滑，影響也降低，企業經營回到整體長期趨勢上。從近期5G基站趨緩現象觀察，禁令事件影響也將會使供應鏈中，華為比重過高、且產品線相對單一的企業影響較大。

自2018年中美貿易戰後，整體科技產業供應鏈走向「當地產，當地銷」的作法，訂單移轉加上投資增加，反而可以在全球科技佈局中，尋找新的投資機會。

美國如果換黨執政

美國現任總統川普民調落後，投資人也開始思考若換民主黨執政，對股市影響為何？郭智偉表示，短期內無影響，因為新政府上任後，仍將以刺激經濟以及降低疫情影響為主要施政方向，待經濟回歸正常後，才有可能開始進行加稅政策。

 

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