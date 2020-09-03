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美研究：15%兒童體內病毒與抗體同存　開學季易讓疫情再爆發

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▲▼人們排隊接受新冠病毒檢測。（圖／路透）

▲研究顯示15%的兒童在新冠病毒與抗體檢測中結果同時呈陽性。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在一般的情況下，一旦病患被檢測出抗體，就無法再檢測到病毒了。美國最新研究卻顯示，兒童罹患新冠肺炎後，對於病毒和抗體的測試都呈陽性，讓醫護人員百思不得其解。專家表示，目前還不清楚受到感染者產生抗體的時間與抗體和病毒同時存在體內是否會傳播給其他人，這也讓人們更擔心孩童開學後是否會讓疫情在學校再次爆發。

據《每日郵報》報導，華盛頓特區兒童國家醫院的研究小組在觀察了6300名新冠病毒檢測呈陽性與215名接受抗體測試的兒童後發現，大約15%的兒童同時在病毒與抗體檢測中結果呈陽性，其中有9人先被檢測出對抗體呈陽性反應後才被檢測出體內存有病毒。數據指出，年齡在6到15歲之間的患者清除病毒的時間幾乎是16到22歲患者的兩倍，但研究人員目前尚不清楚與抗體同時出現的病毒是否會傳染他人。

研究人員表示，研究結果仍然有許多待解之謎，例如兒童感染了多長時間以及在什麼時候開始對新冠病毒產生抗體。該研究的第一作者、兒童國家醫院資訊學實驗室主任巴哈爾（Burak Bahar）接受《每日郵報》採訪是指出，病毒的清除和抗體產生之間是否有關仍有待進一步實驗，研究的下一步也將測試與抗體同時出現的病毒是否會傳染他人。

她補充，最重要的是人們不放鬆警惕，因為體內是否能產生抗體與免疫力有關，但他們仍不清楚這種免疫力會持續多久。「血液中有抗體並不一定能保護你，也不意味著你不會感染或傳播病毒，所以繼續佩戴口罩、勤洗手以及保持社交距離仍是必須的。」美國最近來到了開學季，新的研究結果充滿著不確定性，讓人們更擔心孩童開學後是否會讓疫情在學校再次爆發。

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