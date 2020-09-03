人口老化有兆元退休保險商機　保險業風險與機會並存

▲2019年保險業稅前淨利達1700億元，但全年匯損多達2921億元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（3）日出版《2020台灣保險業報告》指出，去（2019）年中美貿易戰的影響，國際與國內的經濟環境明顯不確定氛圍，同時寬鬆貨幣政策導致利率持續偏低，整體環境較保險業較為不利，國外投資較高的壽險業仍面臨較大的國際風險。

2019年保險業稅前淨利達1700億元，較前一年大幅成長75.9%，但全年匯損多達2,921億元，高於2018年2,323億元。KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，保險業在接軌國際會計準則IFRS的議題上持續發酵，主管機關和保險公司皆嚴陣以待；另外，台灣保險業滲透度度居世界之冠，投保率將近250%，市場高度競爭且經濟環境有一定波動，保險公司的營運將仍以穩定為主。

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KPMG安侯建業保險業主持會計師李逢暉認為，對台灣保險業來說有四大挑戰：一，低利的環境投資海外將近七成的保險業利差空間受到壓縮，投資水準很難保持穩定水準；二，、國際財報準則IFRS 17接軌保險收入認列方式與負債的衡量需採用現時資訊作為估計基礎，以反映現時的負債水準。

三，金融科技帶給傳統保險業明顯衝擊，使資訊安全的風險將大幅提高；四，氣候變遷帶來重大損失的情況增加，產險業面臨巨災風險的機會提高。

▲隨著人口老化，退休保險商機也逐漸浮現，例如長照人口擴增，相關的保險商品需求也將快速成長。（圖／pixabay）

但是，也帶來兩大機會：一，保險科技引領數位轉型，根據國際機構研究，到了預估2023年營收可望達到11.198億美元，是去年的兩倍，年複合成長為16%；台灣的網路投保2019年網路投保的新契約保費來到39.7億元，較2018年大幅成長39.13%，預期在國際趨勢和政府支持等因素驅動下，保險科技的發展未來有望更加深入民眾生活

二，人口老化帶來的退休規劃議題將是保險業未來發展的重要商機所在。根據國發會推估，2026年國內將進入老化人口超過20%的超高齡社會，而若以人口結構和壽險保險密度估算，退休規劃的潛在保險商機可能高達新台幣上兆元。同時，2026年需長照的人口將達到77萬人以上，長照和相關保險商品需求預期將會快速增長。

