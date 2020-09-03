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網傳1億片口罩外銷美國遭退貨　台灣優紙要揪出黑心藏鏡人提告

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▲網路惡意中傷台灣優紙公司聲譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲網路惡意中傷台灣優紙公司聲譽。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

網路惡意瘋傳口罩國家隊「台灣優紙」外銷美國1億多片口罩被退貨面臨歇業、使用大陸製進到台灣再印上「MIT」鋼印的黑心口罩、以「臺」灣優紙，試圖以劣貨假冒銷售，董事長3日親上火線嚴正駁斥，將對這些散播謠言影響公司聲譽者保留法律追訴權，同時開放口罩生產線，並教導如何辨識口罩真偽。

▲網路惡意中傷台灣優紙公司聲譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台灣優紙與仿冒的臺灣優紙不同。

董事長許嘉芬指出，從6月解封至今，台灣優紙生產的口罩，其中46%要給國家徵收到年底外，其餘大部分銷售實體通路或電商，捨棄外銷訂單，為台灣防疫把關，還是從客戶那裏得知，「台灣優紙被美國棄單1億多片口罩」簡直不可置信，更何況公司上個月才通過美國FDA認證，哪可能生產那麼多口罩外銷，更沒有外銷美國。

▲網路惡意謠傳。（圖／台灣優紙公司提供）

▲網路惡意謠傳。（圖／台灣優紙公司提供）

許嘉芬指出，不僅如此，甚至還有說用中國製口罩充當台製口罩銷售等等惡質謠言，對此鄭重否認，此等言論純屬子虛烏有不實捏造，嚴重詆毀到公司的聲譽及打擊到員工的士氣，目前已經透過管道逐一蒐證保存，因此也委託律師協助追究惡意造謠者之法律責任。

▲▼口罩機器生產。（圖／記者唐詠絮攝）

▲口罩機器生產。（圖／記者唐詠絮攝）

許嘉芬也說，這些不肖商人複製台灣優紙盒裝口罩，只有1個字「臺」不同，其餘相仿，除此之外，口罩內包裝印有「Made in Taiwan」鋼印，絕對沒有任何簡體字，要民眾購買時必須當心。

▲網路惡意中傷台灣優紙公司聲譽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台灣優紙公司外牆掛滿口罩專利證書。（圖／台灣優紙公司提供）

以下為台灣優紙委託協恆國際法律事務所4點聲明。

經本所瀏覽相關網路通訊軟體言論，因該等不實言論已涉犯民法侵權行為及刑法誹謗罪等罪嫌，特聲明如下：

(一) 台灣優紙企業有限公司之口罩產品，均符合國際醫療級口罩標準，且均為臺灣本地製造生產，過程皆經過嚴格的品質保證系統，層層嚴格把關，敬請社會大眾安心購買使用，以確保健康。

(二) 請散布詆毀台灣優紙企業有限公司不實言論之行為人在本聲明發布後，即刻刪除相關言論並予以澄清，否則本所將依台灣優紙企業有限公司後續委託依法訴追所有民、刑事法律責任。

(三) 籲請同業尊重台灣優紙企業有限公司聲譽，體諒台灣優紙企業有限公司為防疫所付出之貢獻，期盼攜手配合政府對抗疫情，切莫以惡意造謠手法攻訐台灣優紙企業有限公司。

(四) 台灣優紙企業有限公司就上述謠言特予澄清，並保留法律追訴權，期盼藉此杜絕外界之誤解，勿讓口罩國家隊美譽蒙上陰影，破壞國民信任。

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