藍鵲黑鷹設計美哭！蔡英文贈「台捷友好」行李箱　網跪求開發周邊

▲蔡英文贈捷克訪賓「藍鵲+黑鷹」MIT行李箱，引發網友話題。（圖／總統府提供）



記者林育綾／台北報導

總統蔡英文與副總統賴清德今（3）日於總統府一起接見捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）訪團一行，並在會後贈送MIT行李箱，上頭以兩國國旗顏色「紅、藍、白」為基調，再繪製兩國代表的鳥類「藍鵲」與「黑鷹」對等設計，是出自中華文化總會設計師之手，文總在官方臉書PO出手繪設計初稿及行李箱實體照後，也引發大批網友留言「美哭～跪求週邊商品！」「超美！超用心的設計！」「有開代購嗎？」

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▲▼藍鵲、黑鷹協調對等的設計，「台捷友好」行李箱設計初稿曝光，引發大批網友讚美。（圖／中華文化總會提供）

蔡英文贈送給捷克訪賓的行李箱，是來自台南有「台灣之光」的萬國通路（eminent）製造，8月才剛上市的新款行李箱，而文總設計師以有別市面上販售的款式設計，以兩國國旗共同代表色「紅、藍、白」作基調，背景色塊以六角圖騰象徵多元與自然和諧的意涵，有生生不息之意。再搭配堅貞剛潔的台灣國花「梅花」，和受芙蕾雅（Freya）女神眷顧的捷克國樹「椴樹」枝葉，為兩國未來的合作許下美好願景。

▲以兩國國旗共同代表色「紅、藍、白」作基調，加上台灣特有禽類「台灣藍鵲」代表台灣人堅韌，「戴著皇冠的黑鷹」乃捷克國徽上重要元素，具具優雅與智慧含義。（圖／中華文化總會提供）

文總在官方臉書曝光設計師手繪初稿，以及完稿後行李箱的實體照片，短短1小時引來大批粉絲留言「超美！超用心的設計！」「美爆了」還有人敲碗直呼「美哭！跪求週邊商品」「有開代購嗎？」「覺得會被爆買」「覺得好美又有氣勢！」「請問有考慮販售行李箱布套的版本嗎？覺得是未來去捷克旅行時很好的配件」。可見此款從箱體到設計全都MIT的行李箱，超強魅力瞬間圈粉大批網友。

▲▼網友看了紛紛留言「美哭～跪求週邊商品」「有開代購嗎？」「覺得會被爆買」。（圖／中華文化總會提供）



文總發言人湯佩儀表示，設計理念是用台灣特有禽類「台灣藍鵲」，其守護幼雛無所畏懼的身影有如台灣人堅毅強韌的性格，美麗色彩代表著台灣文化與自然生態上的繽紛多樣；而「戴著皇冠的黑鷹」乃捷克國徽上重要元素，具優雅與智慧含意且護衛著捷克人民。圖案設計將台灣藍鵲與黑鷹並置，柔性展現台捷兩國文化交流的精神與內涵。

「一咖行李箱，讓世界再次看見台灣！」湯佩儀說，設計外交一直是文總想要做也正在做的事，很開心能將台灣的設計力，再次於國際外交場合上展現，她強調，對於能參與重要的外交交流，文總深感與有榮焉。

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