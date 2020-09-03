台指期漲42點　分析師：待月線扣抵值消失、有望挑戰前高

▲台指期9月3日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（3）日開盤上漲102點，來到12792點，早盤賣壓湧現，但隨後出現反攻，來到今日高點12858點，不過這波反攻氣勢未持續，上方賣壓仍在，接著一路震盪走跌，終場以12732點作收，上漲42點，與現貨相較，逆價差25.97點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，這兩天整體走勢都是黏在月線附近，但由於月線的扣抵值較高呈現下壓，這樣的情況也會造成上檔的反壓比較重，因此最近這幾天都會看到出現開高走低的趨勢，但由於現在下檔的買盤支撐還算強，出現下壓後會再被拉起來，但月線的反壓還是過大，就算有拉抬還是無法出現明顯過高的走勢。

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廖恩平表示，雖然今天也是開高走低，但量能有回到2300億，若是接下來幾天成交量都能維持在2200-2300億以上也比較能有助於化解上檔賣壓，但還是需要時間，大約要一至兩周的時間才有辦法消化，到時候整個月線扣抵值也會慢慢往下降，這樣也比較有機會再去挑戰前高。

另外，廖恩平也說，周五美國將公布最新的非農數據，這也會是一個觀察重點，若是非農數據還不錯，那就有機會加速台指期近期震盪整理格局結束，建議投資人近期不要追高，可以在拉回時分批承接，甚至可以在有高的時候就先調節部分，等到這波整理格局結束後，多頭開始進攻時再加碼也不遲。