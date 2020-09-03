　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

大同10/21股臨會全面董事改選　市場派呼籲股東採電子投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新大同公司、欣同公司及大同市場派成員9/3召開大同公司109年度股東臨時會說明記者會，會中由欣同公司董事長林宏信說明臨時股東會召開細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲新大同公司、欣同公司及大同市場派成員9/3召開大同公司109年度股東臨時會說明記者會，會中由欣同公司董事長林宏信說明臨時股東會召開細節。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

獲准經濟部召開股臨會的新大同、欣同公司今(3)日召開大同股東臨時會說明記者會，欣同公司董事長林宏信表示，市場派經過三個禮拜的籌備，煞費苦心，才完成籌備，而這是股東臨時會最主要的目的，就是全面改選董事9席，其中包含3席為獨立董事，並採累積投票制。

林宏信表示，他期待且相信大同股東臨時會一定會順利召開，即使大同有經營權糾紛，也不一定要吵鬧進行，也呼籲股東採取電子投票。此外，欣同及新大同尚未決定董事提名，下周會與新大同董事長楊榮光討論是共同提名董事人選，但不會缺席。

請繼續往下閱讀...

林宏信指出，欣同及大同昨日委請律師送達大同股東臨時會給大同，很感謝大同也配合公告，同時也希望大同能支持這次股東臨時會。

林宏信認為，大同目前最大問題出在轉投資事業虧損，因此必須要節流，另外，如果他當選大同董事，會找專家開發或處分大同不動產，讓大同變得更好。

這次股臨會將於10月21日在台北大直典華幸福機構召開，從9月22日起至10月21日止，停止股票過戶，而股東會股務代理機構將由康和證券股務代理部受理。

另外，開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前（10/5）寄發給各股東，對於持有記名股票未滿一仟股股東，會以公告方式為之，不另行寄發開會通知書及委託書；如果持股滿一仟股以上之股東屆時如未收到者，或持有記名股票未滿一仟股股東欲取得開會通知書及委託書出席投票者，請逕向康和證券股務代理部洽詢。

此外，這次董事改選，受理董事提名的時間為9月11日起至9月22日止，並於9月23日由大同董事會審查董事資格；股東會電子投票的時間從10月6日至10月18日止。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北市自強隧道冒濃煙！　隧道封閉中大回堵
快訊／抓到了！這家廠商口罩混充「大陸製」　食藥署16:30說
快訊／4歲女童「遭殺害埋屍」！　藏屍住家附近
快訊／參觀士林科教館　20多歲男墜樓亡
實名制口罩混充「大陸製」　新北約200多藥局使用
快訊／館長出院了！　中彈第7天低調返家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大同10/21股臨會全面董事改選　市場派呼籲股東採電子投票

氣立8月營收1.4億元、年增34%！「淡季不淡」力拚全年雙位數成長

台指期漲42點　分析師：待月線扣抵值消失、有望挑戰前高

Google承認於雲林購地　尚未確認建設時程

台股12800點大關得而復失！面板、太陽能低價股撐盤　指數漲58點收12757點

放棄愛奇藝代理後該何去何從？歐銻銻：將持續投入影視製作

Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

都快活不下去了！業界一面倒反對NCC立法管制OTT

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

節能家電退稅技巧必看！　國稅局提醒5大地雷勿觸

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

大同10/21股臨會全面董事改選　市場派呼籲股東採電子投票

氣立8月營收1.4億元、年增34%！「淡季不淡」力拚全年雙位數成長

台指期漲42點　分析師：待月線扣抵值消失、有望挑戰前高

Google承認於雲林購地　尚未確認建設時程

台股12800點大關得而復失！面板、太陽能低價股撐盤　指數漲58點收12757點

放棄愛奇藝代理後該何去何從？歐銻銻：將持續投入影視製作

Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

都快活不下去了！業界一面倒反對NCC立法管制OTT

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

節能家電退稅技巧必看！　國稅局提醒5大地雷勿觸

歐洲賭盤大逆轉！英博彩「1注194萬」押川普勝選　與民調全相反

過馬路被「回眸萌柴」撩到！　牠全程甜笑猛盯...直接把心偷走

賓士兄弟「倒車入庫」塞櫃萌監控　網見同款神韻暴動：有禿眉！

行動病毒勇闖中朝邊界！染疫女隔離6天逃院「直衝北韓」恐遭槍決

國家隊口罩混進「大陸安徽製」　加利科技：不知道為何會這樣

找到了！國家隊口罩驚見印字「产品合格」　消保官赴新北八里調查

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

當柯文哲面告文宣部狀？高虹安喊冤：搞得我很兇

快訊／北市自強隧道「電器故障」冒濃煙！隧道雙向封閉　交通回堵

熱火「罰球」奪勝惹議　林書豪：他們整季都沒受應有尊重

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

財經熱門新聞

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

報復性旅遊　東部3縣已見端倪

愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

開放新密道、孔二小姐故居　林育生拿蔣宋家族圓山祕史生財

摃上練台生！台媒5系統下架非凡8頻道

特斯拉概念股超夯！分析師大推「4檔潛力股」

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

工程師薪資差別大！網曝1關鍵

全球首例！新冠重症患者5天康復　生華科新藥在美國治療病患奏效

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

統一「6秒賣1安瓶」拚當藥妝龍頭　銷售目標單月超標400%

愛奇藝封殺恐造成數百個家庭生計問題！　歐銻銻：盼預告期拉長

製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

更多熱門

相關新聞

大同10月21日開股臨會　9席董事全改選

大同10月21日開股臨會　9席董事全改選

大同公司日前發布重訊公告，表示接獲欣同、新大同公司召集大同109年第一次股東臨時會通知，將於10月21日在台北市中山區植福路8號的大直典華幸福機構召開。

大同股東會爭議　投保中心提告解任林郭董事

大同股東會爭議　投保中心提告解任林郭董事

華映股東自救會「一人一信」向蔡英文陳情　　再赴監察院請陳菊幫忙

華映股東自救會「一人一信」向蔡英文陳情　　再赴監察院請陳菊幫忙

調百億炒作大同狂削逾31億　台商鄭文逸重判13年半

調百億炒作大同狂削逾31億　台商鄭文逸重判13年半

大同華映案「只是冰山一角？」

大同華映案「只是冰山一角？」

關鍵字：

新大同欣同大同

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

15歲小小彬升高中了！

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面