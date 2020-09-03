大同10/21股臨會全面董事改選　市場派呼籲股東採電子投票

▲新大同公司、欣同公司及大同市場派成員9/3召開大同公司109年度股東臨時會說明記者會，會中由欣同公司董事長林宏信說明臨時股東會召開細節。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

獲准經濟部召開股臨會的新大同、欣同公司今(3)日召開大同股東臨時會說明記者會，欣同公司董事長林宏信表示，市場派經過三個禮拜的籌備，煞費苦心，才完成籌備，而這是股東臨時會最主要的目的，就是全面改選董事9席，其中包含3席為獨立董事，並採累積投票制。

林宏信表示，他期待且相信大同股東臨時會一定會順利召開，即使大同有經營權糾紛，也不一定要吵鬧進行，也呼籲股東採取電子投票。此外，欣同及新大同尚未決定董事提名，下周會與新大同董事長楊榮光討論是共同提名董事人選，但不會缺席。

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林宏信指出，欣同及大同昨日委請律師送達大同股東臨時會給大同，很感謝大同也配合公告，同時也希望大同能支持這次股東臨時會。

林宏信認為，大同目前最大問題出在轉投資事業虧損，因此必須要節流，另外，如果他當選大同董事，會找專家開發或處分大同不動產，讓大同變得更好。

這次股臨會將於10月21日在台北大直典華幸福機構召開，從9月22日起至10月21日止，停止股票過戶，而股東會股務代理機構將由康和證券股務代理部受理。

另外，開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前（10/5）寄發給各股東，對於持有記名股票未滿一仟股股東，會以公告方式為之，不另行寄發開會通知書及委託書；如果持股滿一仟股以上之股東屆時如未收到者，或持有記名股票未滿一仟股股東欲取得開會通知書及委託書出席投票者，請逕向康和證券股務代理部洽詢。

此外，這次董事改選，受理董事提名的時間為9月11日起至9月22日止，並於9月23日由大同董事會審查董事資格；股東會電子投票的時間從10月6日至10月18日止。