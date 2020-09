▲該推特發現3日上午又有疑似解放軍軍機徘徊台海中線。(圖/翻攝自Aircraft Spots)

記者陳亭伃/綜合報導

面對近期兩岸局勢、美中台局勢緊繃,美軍、解放軍多次在台海中線徘徊,推特「Aircraft Spots」3日上午再度PO出最新消息,1架疑似中國的軍機,再度到台海中線游移。

據悉,2日下午16時左右,同樣被發現一架疑似解放軍偵察機,在台灣高雄西邊外海盤旋,接著3日上午再度出現一架解放軍軍用偵察機,在台灣海峽中線2萬英呎左右徘徊,接著南北飛行整個台灣海峽之後,返回福建。

Unidentified Chinese Military reconnaissance aircraft (Mode-S 7A4261) flew over the Taiwan Strait, within the Shanghai FIR at approximately 20,000 feet. pic.twitter.com/g9nlscjrce