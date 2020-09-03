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先探／物美價廉股翻倍漲

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（圖／先探投資週刊 提供）

台灣電子股尤其是半導體股進入整理，但美、中股市表現還是很強，而台灣資金氾濫，資金也會尋找補漲族群；低價、低基期且股價低於淨值而每年有配息、具有業績或是資產的價值股，在股市正處於歷史高點附近，將凸顯進可攻、退可守特性。

文／方亞申

電子股今年無疑是台股漲升的主流，尤其資金大舉返台，配合台灣防疫有成，製造運輸一如往常方便，加上美國大幅度對中國課以關稅，以及對華為追殺不斷，美中訂單轉向台灣，造成台灣電子產業對外出口近四個月連續成長且幅度不小，不過股價漲多總是要做調整。

今年台灣最主要上漲族群ＩＣ設計，從愛普、世芯ＫＹ、力旺、威盛、瑞昱，到千金股祥碩、信驊、譜瑞ＫＹ、矽力ＫＹ，都有倍數以上漲幅，台灣半導體從上到下蓬勃發展，使得台灣在設備資本支出、產值都居全球前茅，在科技持續發展邁向AI/5G/6G中，台灣占有舉足輕重地位，特別是美中貿易戰越打越烈，在台積電領軍下，凸顯台灣半導體重要性，短線漲多修正實屬正常，強者回到季線、弱者回到半年線作修正是很正常的。最近美國那斯達克及費半指數持續創歷史新高，台灣有點跟不上，就是整理訊號。

請繼續往下閱讀...

但是國際資金還是很多，美國聯準會主席鮑威爾日前釋出Fed一致同意採取「平均通膨目標」政策，希望能夠實現平均二％的通膨目標，並暗示Fed將允許通膨在部分時候升至二％以上。鮑威爾的言論顯示，Fed可能長時間維持低利率。低利率暗示資金成本相對較低，台灣情況亦同，除了股市外，最明顯的就在土地資產。

土地資產價值全面提升

我們可以觀察到，今年中以後台灣土地及房地產價格進入另一階段上漲，中南部土地資產價格在去年就已經創歷史新高，尤其在大廠美光、谷歌、台積電、國巨、艾斯摩爾等國內外大廠大舉投資，帶動其他產業鏈加入生產投資買地，工業地價格也是節節高升。最近北部包括新竹及桃園幾乎搶地蔚為風潮，工業區已出現平均每坪二八萬元天價，也蔓延到基期相對較低的雙北，對於台灣老牌集團股，原本就持有龐大土地資產，只要出售部分給返台台商，對獲利貢獻就很高。這次台灣土地資產價值的提升，朝向全面性。

台股在處於歷史天價一二六八二點上下，全球資金又有利風險性資產，台灣基期較低的老品牌具有配息、資產、低股價淨值比公司，理論上都應有機會補漲，以提升本升具有的實際價值。

從附表來看，今年以來最能反映獲利及資產價值的就是國產、泰豐、長榮、宏碁、欣陸，前身為大陸工程、正隆及永豐餘，老牌資產股士紙今年受到士林園區加速進行整合價漲幅超過一倍以上居冠。國產則是南港區土地都更獲政府核定，以南港建案以每坪一百萬出售給神達集團，加上後面又有富邦企圖以每坪約三百萬元標售南港區土地，使得該區資產炙手可熱，市場預估國產若開發將有超過四百億元價值，以至股價今年漲幅近五成，當然國產上半年ＥＰＳ就交出○．七五元好成績，有利明年配息，股價淨值比拉升至一．四倍左右，可供參考。

南港賣樓有錢轉戰具有資產價值而股價低估的泰豐，至七月累計取得泰豐八．三九萬張，每股成本低於十九元。今年董事會南港雖僅取得泰豐一席董事，但事情恐怕不會就此結束，南港持續加碼中，其實就是市場派認為實際股價偏低所致，這也給予其他股價低的優質資產、獲利而股價低的公司一個警訊—台灣資金淹腳目，股價還不能自己反應就會給有心人介入機會。這種情況先前就出現在老牌的東元身上，寶佳集團一度持有東元二四．三八％股權，成為東元第一大股東。東元其實是不錯公司，近五年平均ＥＰＳ都有一．五元以上，且每年配息○．八元以上，每股淨值達三一．九五元。兩者並未出現股權紛爭，但是有第一大股東在旁，東元自然必須更加努力經營交出好的成績單。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2107期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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