「你也到終點站囉」！他深夜擠上末班車...醒來躺鐵軌險被輾斃

▲深夜空無一人的電車月台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

正值農曆七月，「靈異傳說」紛起，而在日本也有鬼怪之談。一名上班族在加班結束後，好不容易趕到月台時，突然被一名站務員帶到另一月台搭車，當他聽到車廂廣播傳出「這麼一來，你也將到終點站囉」即昏睡過去，等清醒後發現自己躺在鐵軌上，差點被列車輾過。

根據日媒《文春ONLINE》報導，一名日本上班族表示，大約在十年前他因工作出錯加班，等到工作結束時只剩末班車，於是快跑趕到車站，結果站在月台等列車進站時，一名男站務員突邊跑邊盯著他看，還用機械般的語速告訴他說，「先生，這個月台已經沒車了，不好意思...」，甚至感覺不到他的換氣。

男子則詢問說，「那我該到哪搭車呢？」儘管當時心中非常疑惑，為什麼車站內並沒有廣播通知換月台一事，再加上對方的語氣還有神態都莫名「奇怪」，但還是跟著對方移動到另外一個月台，而過程中也毫無交流。

等到兩人來到反方向月台後，對方則提醒說「列車就快來囉」，接著離開。當時男子走進車廂時，所有的座位都坐滿了，連站著都覺得擁擠，實屬不正常現象，不禁疑問說「為什麼還可以那麼多人」，因為照理來說，時間已經很晚了，距離下班也有一段時間了，而車廂卻都坐滿了上班族、OL、學生等。

▲男子表示，明明是末班車，車上卻像尖峰時段般擠滿了人。（示意圖／翻攝自網路）

列車一行駛時，車內所有的乘客不分男女老幼，突然朝他看過來，廣播也傳出剛剛離開的站務員機械般的聲音，「這麼一來，你也將到終點站囉」，而他意識到自己正逐漸失去意識，視線也漸漸模糊。直到有人叫醒他，才發現自己竟昏睡在軌道上，而另外一名年輕的站務員帶點斥喝的語氣說，「我只是剛離開去巡視周圍，你就藉機跑到這裡來！要不是我發現，你就會列車活生生輾死！」

男子事後接受警方的偵查時，將事情的經過全盤托出，不過警方卻認為他肯定是神智不清，所以才出現這樣的幻覺，而男子也因此被同事投射異樣的眼光，最後無法承受這樣的壓力，果斷離職回鄉下種田，他至今也將這段經歷歸咎於「工作壓力太大而產生的幻覺」。