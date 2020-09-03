理工宅男7年滾出2個千萬　「勝率最高」3步驟公開：先看籌碼！

圖文／鏡週刊

外型貌似藝人小鐘，愛打電動，是個標準理工宅的黃毅夫，長年鑽研期貨權證等金融商品，曾花3年時間用300萬滾出千萬資產，不料因聽信仲介話術，投資海外房地產失利，獲利全部噴光，但他持續複製成功的操作經驗，透過獨特的投信籌碼篩選與資金配置原則，搭配權證放大槓桿，如今又從谷底賺回千萬資產。

談起選股及進出策略，黃毅夫認為，一般散戶勝率最高的方法是透過籌碼、觀察法人動向，並搭配技術指標抓進出場點。歸納為以下3步驟。

步驟1：列出投信買超金額佔股本比例最大的前30檔清單

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相對外資做大波段，有時布局1檔股票就是好幾年，中間可能歷經多次大震盪，散戶恐熬不住。而投信做的波段較短，許多是中小型股，短線拉抬力道顯著，搭投信順風車容易賺錢。

但當中關鍵秘密不是看投信買超的絕對金額，而是看買超金額佔股本比例，俗稱「投本比」。舉例來說，台積電股本超過2,500億元，台勝科股本近40億元，同樣砸2億元買股，等於買進台勝科達5%股本，卻僅是台積電不到萬分之8的股本。「砸同樣的錢買進台勝科和台積電，哪個漲幅大？肯定是台勝科。」

黃毅夫每天都會列出投信買超金額佔股本比例最大的前30檔個股清單做觀察。至於投資人如何算投本比？只要打開一般免費的下單軟體介面，拉出投信當日買超金額及股本欄位，匯出至Excel表，再將買超金額除以股本，依大小排序即可。坊間部分網站及軟體，甚至會直接提供每日投本比排名供查詢。

步驟2：抓出投信買超力道異常的個股

接著是密切觀察投信買超變化。「突然大買1天沒用，要連買3天以上。」黃毅夫說，他更喜歡的狀態是，投信愈買愈用力，例如，第1天買超投本比排行第10名，第2天之後直接跳到第1名，另外，就是投信主力猛買，但股價沒動，「這2種狀態的股票，對我來說有一種味道：錢的味道。」

步驟3：靜待技術指標出現買點時機

「散戶通常看到主力籌碼、消息面不錯，隔天就急著買起來放著等漲，這是非常致命的錯誤。」黃毅夫提到，股市變化莫測，像是疫情尚未明朗、美中貿易戰、美國總統川普談話等變數，即便籌碼面再好、聽到的消息再有把握，都不代表明天股價會向上衝，一定要耐著性子等買點。

而他會在盤中時，觀察重點股票是否出現「大漲」「爆量」「走出盤整區間」這3個要素，若發生，就在尾盤大膽買進。「不過，股票震盪區間價差太大，例如上下超過10%，可以別硬等走出區間，關鍵仍在價、量要齊揚。」至於出場，黃毅夫也是以區間內的爆量K棒低點，作為判斷。「爆量K棒，通常是短線上相當關鍵的點位。」



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