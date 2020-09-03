　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

黃毅夫喜歡搭投信法人順風車買股票，但他不看投信買超的絕對張數，而是看投本比。

 

圖文／鏡週刊

短短7年，就在股海中兩次撈近千萬獲利的黃毅夫，擅長用股票搭配權證波段操作，他認為，散戶搭投信法人順風車，最容易賺到錢，不過其中的訣竅，並不是觀察投信每天的買超張數，而是進一步算出投信買超占該股本的比例。

「每個人都要有自己的選股池。」黃毅夫說，相對外資做大波段，有時布局一檔股票就是好幾年，中間可能歷經多次大震盪，散戶恐熬不住。而投信做的波段較短，許多是中小型股，短線拉抬力道顯著，搭投信順風車容易賺錢。

因此，他自己的選股池，就是每天都會列出投信買超的前30名股票清單，接著從中挑選投信有連續買進，或是買超異常爆量的個股。

請繼續往下閱讀...

不過，黃毅夫進一步透露，當中關鍵秘密不是看投信買超的絕對金額，而是看買超金額佔股本比例，俗稱「投本比」。舉例來說，台積電股本超過2,500億元，台勝科股本近40億元，同樣砸2億元買股，等於買進台勝科達5%股本，卻僅是台積電不到萬分之8的股本。「砸同樣的錢買進台勝科和台積電，哪個漲幅大？肯定是台勝科，而且買超占股本愈多，表示愈重視，拉抬股價的機會就愈大。」

他繼續舉例，買超金額多，不代表買超比例大，像是7月21日，投信當天買超金額最高的是華通，但換算成投本比，排名第1的是精測。而他每天都會列出投信買超金額佔股本比例最大的前30檔個股清單做觀察。

至於投資人如何算投本比？「只要打開一般免費的下單軟體介面，拉出投信當日買超金額及股本欄位，匯出至Excel表，再將買超金額除以股本，依大小排序即可。坊間部分網站及軟體，甚至會直接提供每日投本比排名供查詢。」

黃毅夫（IF）投資小檔案
出生：1980年
婚姻：已婚
學歷：中正大學資訊工程學系畢業
經歷：聯電生產部小主管、網通業務
現職：全職交易員、投資講師
投資座右銘：等到合適買點再出手，股票最忌買起來放著等漲

 


更多鏡週刊報導
【籌碼達人3】盯投信籌碼3步驟選股　理工宅7年滾出兩個千萬
【籌碼達人4】工程師鑽研波段操作　離開職場衝出千萬獲利
【籌碼達人5】買股賺千萬投資海外房產全噴光　達人：千萬別碰不懂的商品

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」
好市多「神級甜點一口8元」CP值爆　6千人秒嗑整盒：此生必回
80年代女神「閃嫁富商」息影　54歲神凍齡「撞臉北川景子」現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

客戶拉貨需求升溫！智伸科8月營收年成長4.33%「續創單月新高」

花越多、存越快！超狂3招「購物理財法」懶人必學　月光族也有救

刷卡繳保費省摳摳！凱基中壽聯名卡最高回饋2%+12期0利率

跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

台新金傳賣彰銀3%持股　金管會：按規定要申報2次

平均通膨目標政策　美元何去何從？

Visa：逾6成台灣人願用手機感應結帳　最愛在超商、搭車使用

成為「落魄貴族」7大原因！買完就忘記價錢　連牙膏都要有品牌

理工宅男7年滾出2個千萬　「勝率最高」3步驟公開：先看籌碼！

先探／謝金河：Zoom飆漲帶來的啟示

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

客戶拉貨需求升溫！智伸科8月營收年成長4.33%「續創單月新高」

花越多、存越快！超狂3招「購物理財法」懶人必學　月光族也有救

刷卡繳保費省摳摳！凱基中壽聯名卡最高回饋2%+12期0利率

跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

台新金傳賣彰銀3%持股　金管會：按規定要申報2次

平均通膨目標政策　美元何去何從？

Visa：逾6成台灣人願用手機感應結帳　最愛在超商、搭車使用

成為「落魄貴族」7大原因！買完就忘記價錢　連牙膏都要有品牌

理工宅男7年滾出2個千萬　「勝率最高」3步驟公開：先看籌碼！

先探／謝金河：Zoom飆漲帶來的啟示

雲林九三軍人節　陸戰九九旅故下士蔡博宇烈士入祀忠烈祠

沒錢＝沒女友？「4招約會神技」學起來…窮鬼也能牽到妹子小手

加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚...網友怒轟：噁心

美濃火燒山縱火犯到案了！檢方起訴：他覬覦國有林地燒燬賠償金　

雲縣府推出植物醫師協助農民用藥　農產品吃得更安心

4歲女童遺體埋南投山區！媽疑夥同男友虐死「曾買東西祭拜」

SBL／不只當功能性球員　陳國維：盼林郅為進攻硬起來

7歲女兒想養寵物　溫昇豪「機會教育」被讚爆

台南KTV爆衝突...醉拳打群架　快打部隊出動「全慘了」！

12星座九月運勢！火星退行　天秤當心詐騙、獅子留意身體小警訊

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

財經熱門新聞

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

報復性旅遊　東部3縣已見端倪

愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

開放新密道、孔二小姐故居　林育生拿蔣宋家族圓山祕史生財

台積電第6！散戶最愛「持股Top20」揭曉

摃上練台生！台媒5系統下架非凡8頻道

特斯拉概念股超夯！分析師大推「4檔潛力股」

全球首例！新冠重症患者5天康復　生華科新藥在美國治療病患奏效

「手滑」賣500萬股急買回還小賺　科技大老道歉

工程師薪資差別大！網曝1關鍵

統一「6秒賣1安瓶」拚當藥妝龍頭　銷售目標單月超標400%

更多熱門

相關新聞

3步驟選股　理工宅7年滾出2個千萬

3步驟選股　理工宅7年滾出2個千萬

外型貌似藝人小鐘，愛打電動，是個標準理工宅的黃毅夫，長年鑽研期貨權證等金融商品，曾花3年時間用300萬滾出千萬資產，不料因聽信仲介話術，投資海外房地產失利，獲利全部噴光，但他持續複製成功的操作經驗，透過獨特的投信籌碼篩選與資金配置原則，搭配權證放大槓桿，如今又從谷底賺回千萬資產。

《哈利波特》榮恩成地產大亨　1年淨賺上億

《哈利波特》榮恩成地產大亨　1年淨賺上億

百萬網紅「A→F狂推豐胸產品」全假的

百萬網紅「A→F狂推豐胸產品」全假的

動畫《約會大作戰》登大銀幕

動畫《約會大作戰》登大銀幕

吳克群「拍電影又賠光積蓄」：我自卑

吳克群「拍電影又賠光積蓄」：我自卑

關鍵字：

鏡週刊黃毅夫投本比

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面