跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

圖文／鏡週刊

短短7年，就在股海中兩次撈近千萬獲利的黃毅夫，擅長用股票搭配權證波段操作，他認為，散戶搭投信法人順風車，最容易賺到錢，不過其中的訣竅，並不是觀察投信每天的買超張數，而是進一步算出投信買超占該股本的比例。

「每個人都要有自己的選股池。」黃毅夫說，相對外資做大波段，有時布局一檔股票就是好幾年，中間可能歷經多次大震盪，散戶恐熬不住。而投信做的波段較短，許多是中小型股，短線拉抬力道顯著，搭投信順風車容易賺錢。

因此，他自己的選股池，就是每天都會列出投信買超的前30名股票清單，接著從中挑選投信有連續買進，或是買超異常爆量的個股。

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不過，黃毅夫進一步透露，當中關鍵秘密不是看投信買超的絕對金額，而是看買超金額佔股本比例，俗稱「投本比」。舉例來說，台積電股本超過2,500億元，台勝科股本近40億元，同樣砸2億元買股，等於買進台勝科達5%股本，卻僅是台積電不到萬分之8的股本。「砸同樣的錢買進台勝科和台積電，哪個漲幅大？肯定是台勝科，而且買超占股本愈多，表示愈重視，拉抬股價的機會就愈大。」

他繼續舉例，買超金額多，不代表買超比例大，像是7月21日，投信當天買超金額最高的是華通，但換算成投本比，排名第1的是精測。而他每天都會列出投信買超金額佔股本比例最大的前30檔個股清單做觀察。

至於投資人如何算投本比？「只要打開一般免費的下單軟體介面，拉出投信當日買超金額及股本欄位，匯出至Excel表，再將買超金額除以股本，依大小排序即可。坊間部分網站及軟體，甚至會直接提供每日投本比排名供查詢。」

黃毅夫（IF）投資小檔案

出生：1980年

婚姻：已婚

學歷：中正大學資訊工程學系畢業

經歷：聯電生產部小主管、網通業務

現職：全職交易員、投資講師

投資座右銘：等到合適買點再出手，股票最忌買起來放著等漲



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