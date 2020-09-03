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Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

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▲Google Maps,Google地圖。（圖／路透）

▲駕駛可在Google地圖App裡直接繳停車費。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

Google與美國公司Passport 合作，不管是Android還是iOS，用戶在路邊停車，可在Google地圖使用Google Pay直接繳停車費，此功能最先從美國德州的奧斯汀市開放使用。

當駕駛接近目的地時，Google地圖將提示應繳停車費，這種狀況在Android和iOS的App、手機網頁「pay.google.com/parking」上都能使用。先點擊「開始新會話」鍵後，輸入附近標識或停車收費表上找到的停車區編號，就能讓用戶保存車輛，過程中需要輸入車牌號碼，這樣車輛訊息也將保存進Google帳戶，下次來時能加速運作流程。

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除了快速、方便之外，在疫情大流行期間，這種合作方式能實際減少接觸停車收費表或售票機的狀況。Google地圖產品經理Vishal Dutt表示「很高興與Passport合作，幫助奧斯汀的駕駛直接從Google地圖繳停車，更加迅速、方便。」她認為，Google Pay和Google地圖能無縫整合Passport的軟體，有助於將這一功能付諸實踐。

Google地圖可繳停車費已在2日推出，並在接下來的幾週內在奧斯汀全市使用，並且在未來將此功能推廣到全美國。

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