萬噸貨輪「載5800頭牛」失聯…日本自衛隊救起1人！　41船員失蹤

▲日本海上自衛隊救起巴拿馬籍貨輪「GULF LIVESTOCK 1」一名船員。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

載有43名船員與5800頭牛的巴拿馬籍貨輪「GULF LIVESTOCK 1」因梅莎颱風影響，受困於於東海向日本西南方的奄美大島。日本海上保安廳表示，目前僅發現一艘救生艇與一名菲律賓籍船員，其餘人員與貨輪都尚未尋獲。

根據《共同社》、《路透社》報導，這艘巴拿馬籍貨輪「GULF LIVESTOCK 1」在2日凌晨1時45分左右發出求救訊號，當時它位於日本西南部鹿兒島縣奄美大島西方185公里處。日本海岸警衛隊與海上自衛隊出動偵察機展開搜索，當日晚間發現一艘救生艇與一名身穿救生衣菲律賓籍船員，船員身體狀況良好。

▲日本海上自衛隊救起一名菲律賓籍船員。（圖／路透）



據了解，這艘貨輪是紐西蘭船商所有，重達1萬1947噸，8月14日從紐西蘭內皮爾（Napier）啟航，原訂11日抵達中國河北唐山市。船組人員包含39名菲律賓人、2名紐西蘭人與1名澳洲人；除此之外，船上還載有約5800頭牛。

目前因梅莎颱風影響，鹿兒島氣象站表示，當地2日出現強風暴雨阻礙了救援工作。

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