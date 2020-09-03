　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲賭盤大逆轉！英博彩「1注194萬」押川普勝選　與民調全相反

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump） 支持度在歐洲逆勢成長。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

歐洲博彩交易所「Betfair」最新賭盤顯示，美國總統川普的熱門程度遠高於拜登，在2020年競選連任的呼聲非常高。據了解，川普獲勝的賠率為1比1，拜登則為21比20。

根據《路透社》報導，Betfair表示，近期平台有4筆超過1萬英鎊（約台幣38.8元萬）的賭注，其中3筆都押在川普身上，而至今最高的一筆5萬英鎊（約台幣194萬元）下注，也是押川普勝選。由此可見歐洲民眾普遍看好川普有很大的機會連任，目前川普獲勝的賠率為1比1，拜登則為21比20。

Betfair發言人休斯（Darren Hughes）表示，「川普在今年8月創下美國現任總統競選連任的最差賠率，當時看起來非常有可能輸給拜登。」不過，這幾筆高額賭注對川普選情有正面影響，在博彩市場上出現驚人逆轉。

根據路透及易普索（Reuters/Ipsos）最新全美民調顯示，有40％的登記選民支持川普，47％支持拜登；南加州大學朵恩塞夫學院（Dornsife）與《洛杉磯時報》合作的「破曉民調」（Daybreak Poll）8月31日的最新民調也顯示，川普的支持率落後競爭對手拜登11％。

►川普「支持率落後11％」苦追拜登！全代會激情催票　選民反應冷冰冰
►美大選倒數2月！川普民調狂追「力拚逆轉」　德國之聲：很可能連任
►「義烏指數」預測川普逆轉勝　搖擺州民調反超拜登9％

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
「混陸製口罩」特徵曝光！流入雙北　明起可至藥局換貨
加利科技買337萬餘片「非醫療用口罩」　改標混充醫療用銷售
LIVE／國家隊口罩混「大陸製」　食藥署說明最新狀況
南投4歲女童疑遭活活打死！兇手自爆埋屍地　挖出已成乾屍
藥師發現「2異常」　揪出口罩國家隊混充大陸製…50萬片將下架
快訊／北市自強隧道冒濃煙！　隧道封閉中大回堵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菅義偉拜相在望　學者分析指將延續「安倍路線」改善中日關係

睡夢中遭30槍掃射　表弟24hr才被爆頭...22歲孕婦也慘死男友床上

金正日脫北保鑣「遭金正恩追殺」　舉家奔加國求庇護…打槍退件收場

歐洲賭盤大逆轉！英博彩「1注194萬」押川普勝選　與民調全相反

行動病毒勇闖中朝邊界！染疫女隔離6天逃院「直衝北韓」恐遭槍決

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

清大、科技部都有參與！跨國團隊測得最大規模「雙黑洞合併」事件

鄰居聞可怕惡臭發現人妻被「泡在牛糞」　迷信男：巫師會讓她復活

解放軍「不明軍機」徘徊台海　專家曝路線圖：台灣南到北都掃一遍

日籍攝影記者疑「拍反送中」被消失！8/31起臉書無更新

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

菅義偉拜相在望　學者分析指將延續「安倍路線」改善中日關係

睡夢中遭30槍掃射　表弟24hr才被爆頭...22歲孕婦也慘死男友床上

金正日脫北保鑣「遭金正恩追殺」　舉家奔加國求庇護…打槍退件收場

歐洲賭盤大逆轉！英博彩「1注194萬」押川普勝選　與民調全相反

行動病毒勇闖中朝邊界！染疫女隔離6天逃院「直衝北韓」恐遭槍決

中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內

清大、科技部都有參與！跨國團隊測得最大規模「雙黑洞合併」事件

鄰居聞可怕惡臭發現人妻被「泡在牛糞」　迷信男：巫師會讓她復活

解放軍「不明軍機」徘徊台海　專家曝路線圖：台灣南到北都掃一遍

日籍攝影記者疑「拍反送中」被消失！8/31起臉書無更新

鬆獅犬被打雷嚇壞蹲床「噴出土石流」　暖爸笑：還好沒噴到臉

酷暑難耐？從5種風景看A’ Design Award的美好涼夏設計

不出國也能看呆萌企鵝排隊回家　菲利普島疫情間每晚直播歸巢奇景

愛奇藝代理商將裁員　勞動部：單日裁超過20人就是大量解雇

「費率計算20元」放心停！高雄哥下班繳費吐血...釣出大票苦主

雨水少日照足　斗六文旦品質創新高...高甜度12產量4300多噸

高雄秘境「龍巖冽泉」變黃水浴缸！議員秀對照圖　水利局：為排洪

濃純香～軟爛萌貓「醉倒鞋堆」　渙散眼神笑翻網：暈了

加利科技公司違反藥事法勒令停產　食藥署：最高罰200萬

混陸製口罩台北、新北10行政區都有！9/4起至實名制藥局換貨

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

國際熱門新聞

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」

美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大

35歲老師吃掉15歲學生　裸照流出被全校看光光

激情催票沒用　川普落後11%苦追拜登

比利時噴泉挖出「前市長的心臟」

33歲女師硬上15歲男學生！野外激戰拍裸照

即／內馬爾確診新冠　3人急隔離

5少年結伴放風箏！半天後陳屍甘蔗田

伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！店家看監視器嚇壞

3000英尺高空驚見「飛行人影」！FBI展開調查

即／普丁政敵中的是蘇聯神經毒劑

更多熱門

相關新聞

冷血男射殺妻兒　「他們好吵」

冷血男射殺妻兒　「他們好吵」

美國德州近來發生一起人倫命案，一名男子主動向警方自首，說他親手射殺了自己的妻子與2名孩子，原因竟然是因為嫌「他們好吵」，導致頭痛到不行而痛下毒手。警方抵達現場後果然發現3具遺體，目前已將男子逮捕。

美國務院次卿有望來台　趙天麟：台美貿易協定前奏

美國務院次卿有望來台　趙天麟：台美貿易協定前奏

男子吵架「狂踹孕婦肚子」　謀殺起訴

男子吵架「狂踹孕婦肚子」　謀殺起訴

慢跑遇到色熊　女遭黑熊伸掌摸腿

慢跑遇到色熊　女遭黑熊伸掌摸腿

普丁政敵遭毒殺　川普遲未表態

普丁政敵遭毒殺　川普遲未表態

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登美選花絮北美要聞歐洲博彩

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面