　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府將在明年一月正式開放含瘦肉精的美豬進口，農畜食品龍頭大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，每年斥資千萬升級檢驗設備、佔地約300坪的實驗室，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室，能讓國人吃得安心。

大成集團副總裁韓家寅表示，集團旗下品檢中心，是經過國家衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證，目前擁有兩張全國認證基金會(TAF) 認證，其中，有兩台價值千萬的LCMSMS(高效能液相層析質譜儀)，與一台GCMSMS(氣相層析質譜儀) ，能快速且精確檢驗61項藥物殘留與380項農藥殘留。

請繼續往下閱讀...

▲大成集團總經理莊坤炎（圖中）表示，大成今年上半年營運成績較去年同期成長。（圖／記者林淑慧攝）

▲大成集團總經理莊坤炎（圖中）表示，大成今年上半年營運成績較去年同期成長。（圖／記者林淑慧攝）

大成總經理莊坤炎指出，品檢中心團隊共二十位，包括品質工程師 (CQE)，品質技術師(CQT) 及高級研究人員，為精益求精更經常聘請國內外專家，提供技術諮詢與專業訓練，除了物理性及病理性的檢測外，也設置美味實驗室，將雞、肉、蛋好吃的美味條件數據化，成為大成開發加工食品的重要參考。

在大成的食品願景中，「安全」、「健康」、「美味」一直是最重要的元素，因此大成在品檢中心更開創了獨特的美味實驗室。大成集團運用先進科學儀器，把民眾對於肉品的風味描述，諸如「Q彈」、「多汁」、「甘甜」、「新鮮」等形容詞，以客觀嚴謹數據化的方式呈現出來，證實了美味是可以科學化檢測的。

▲大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室。（圖／記者林淑慧攝）

▲大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室。（圖／記者林淑慧攝）

為什麼國產雞肉比進口雞肉好吃?大成品檢中心何瓊瑛博士表示，是因為國產冷藏雞肉的肌苷酸比冷凍雞肉多出一倍，肌苷酸作為鮮味物質，對甜味亦有增效作用，對腥味、焦味、苦味、酸味有消弱作用。大成藉由科學分析解構美味的真相，進而找到製作食物，及保存食物最好的方法。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
基隆14歲少年「開窗透氣」墜7樓亡！　母淚：不是在睡覺嗎
頂樓凸一塊！羅嫌違建密室完整解析　進入得過三關卡
快訊／19歲男大生爬八通關古道「墜200m深谷」　遺體找到了
快訊／館長罵吳宗憲挨告　判決結果出爐
「OB嚴選」涉逃漏稅2千萬　購買假發票…創辦人等22人起訴
愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

歐洲客戶急單加大拉貨力道　美喆看好未來營運逐季升溫

統一「6秒賣1安瓶」拚當藥妝龍頭　銷售目標單月「超標400%！」

台美史上最高經貿對話平台　美次卿克拉奇今年內與我經長展開會談

桶裝瓦斯、天然氣今起維持原價　中油自行吸收每公斤1.2元漲價

製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

捷克34家企業力挺台灣！一對一洽談百家台廠共創經貿商機

台灣卜蜂大股東、正大集團求親日盛金有譜　官方審核本周將定案

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

都快活不下去了！業界一面倒反對NCC立法管制OTT

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

節能家電退稅技巧必看！　國稅局提醒5大地雷勿觸

愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

全球首例！新冠重症患者5天康復　生華科新藥在美國治療病患奏效

禁止條款生效！歐銻銻宣布放棄愛奇藝品牌代理服務

奪Nvidia訂單＋推新摺疊機　分析師看好三星股價一年漲5成

【廣編】連結兩大數位投資平台　滙豐為千禧世代打造專屬理財加速器

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

Google地圖可直接「繳停車費」！　先從美國德州開放使用

挑房「8點超重要」！專家公開注意事項：買對就會漲

桃園26歲老師當奸賊！健身房更衣室沒監視器猛偷6回...檢求刑7月

索羅門最大省9月獨立公投！拒政府施壓接受中國　台灣密切關注

基隆14歲少年開窗透氣墜樓亡！母淚曝「最後一眼」：不是在睡覺嗎

2020最新「抗老精華」保養提案！掌握肌膚無齡感

菅義偉成最有力安倍接班人！細數71歲農家之子如何成功逆襲

美網／華裔小將「賞蛋」TOP 20　李安生涯首進大滿貫32強

舅舅連罵外甥3次畜生無罪　一句「我在我家土地」救了他

「代墊6千管理費」主委才移交　換她上任傻：要出嗎？內行2招解決

財經熱門新聞

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

報復性旅遊　東部3縣已見端倪

愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

開放新密道、孔二小姐故居　林育生拿蔣宋家族圓山祕史生財

摃上練台生！台媒5系統下架非凡8頻道

特斯拉概念股超夯！分析師大推「4檔潛力股」

工程師薪資差別大！網曝1關鍵

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

統一「6秒賣1安瓶」拚當藥妝龍頭　銷售目標單月超標400%

愛奇藝封殺恐造成數百個家庭生計問題！　歐銻銻：盼預告期拉長

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

歐洲客戶急單加大拉貨力道　美喆看好未來營運逐季升溫

「領低薪不如做美容產業」網曝重點秒吐槽

更多熱門

相關新聞

她翻出「8年前10件」瘦肉精違規

她翻出「8年前10件」瘦肉精違規

政府8月28日宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，防檢局接著發佈修正預告，「開放牛及豬隻用萊克多巴胺含藥物飼料添加物」，被解讀台灣國產豬可用。農委會主委陳吉仲針對公告誤解說明「國內不可以使用」，更端出過去3年「零檢出」數據。不過，獨立記者朱淑娟認為農委會「都撿好的說、不好的就掩蓋。」

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

瘦肉精美豬「影響中樞神經、心血管疾病」

開放美豬　盧秀燕批：民眾健康不可替換

開放美豬　盧秀燕批：民眾健康不可替換

開放美豬牛　只是堵藍發文排第二

開放美豬牛　只是堵藍發文排第二

彰化養豬戶　打算到總統府抗議

彰化養豬戶　打算到總統府抗議

關鍵字：

大成瘦肉精實驗室品檢中心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

15歲小小彬升高中了！

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面