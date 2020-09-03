台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡政府將在明年一月正式開放含瘦肉精的美豬進口，農畜食品龍頭大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，每年斥資千萬升級檢驗設備、佔地約300坪的實驗室，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室，能讓國人吃得安心。

大成集團副總裁韓家寅表示，集團旗下品檢中心，是經過國家衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證，目前擁有兩張全國認證基金會(TAF) 認證，其中，有兩台價值千萬的LCMSMS(高效能液相層析質譜儀)，與一台GCMSMS(氣相層析質譜儀) ，能快速且精確檢驗61項藥物殘留與380項農藥殘留。

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▲大成集團總經理莊坤炎（圖中）表示，大成今年上半年營運成績較去年同期成長。（圖／記者林淑慧攝）

大成總經理莊坤炎指出，品檢中心團隊共二十位，包括品質工程師 (CQE)，品質技術師(CQT) 及高級研究人員，為精益求精更經常聘請國內外專家，提供技術諮詢與專業訓練，除了物理性及病理性的檢測外，也設置美味實驗室，將雞、肉、蛋好吃的美味條件數據化，成為大成開發加工食品的重要參考。

在大成的食品願景中，「安全」、「健康」、「美味」一直是最重要的元素，因此大成在品檢中心更開創了獨特的美味實驗室。大成集團運用先進科學儀器，把民眾對於肉品的風味描述，諸如「Q彈」、「多汁」、「甘甜」、「新鮮」等形容詞，以客觀嚴謹數據化的方式呈現出來，證實了美味是可以科學化檢測的。

▲大成集團今（3）日公開旗下品檢中心，是目前全台唯一可以檢驗瘦肉精的民間企業實驗室。（圖／記者林淑慧攝）

為什麼國產雞肉比進口雞肉好吃?大成品檢中心何瓊瑛博士表示，是因為國產冷藏雞肉的肌苷酸比冷凍雞肉多出一倍，肌苷酸作為鮮味物質，對甜味亦有增效作用，對腥味、焦味、苦味、酸味有消弱作用。大成藉由科學分析解構美味的真相，進而找到製作食物，及保存食物最好的方法。