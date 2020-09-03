愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效

▲愛奇藝台灣站網站 。（圖／翻攝愛奇藝台灣站官網）

記者林淑慧／台北報導

愛奇藝下架專法上路了！經濟部今（3）日公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」已通過預告期，即日起生效，代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，並非開放陸資投資項目，違者將依規定查處。

官員指出，北京愛奇藝科技公司前於105年間申請來臺投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來臺投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT-TV能夠透過網路特性，達到在臺違法落地的效果。

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國家通訊傳播委員會（NCC）日前通過OTT影音管理法草案，將愛奇藝、騰訊等中國大陸串流影音業者，視為是違反兩岸人民關係條例40條之1的「非法業者」，提供「非法內容」。

OTT影音管理法因為各方爭議很大，早就被業界稱是「愛奇藝下架專法」，而新法案規定，國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰500萬元。

經濟部依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，修正「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止臺灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。