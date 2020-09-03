節能家電退稅技巧必看！　國稅局提醒5大地雷勿觸

▲國稅局辦理節能家電減徵貨物稅最高2000元，否准率約1%。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

政府為了推動民眾購買節能家電，自去（2019）年6月15日推動民眾購買符合條件的節能家電，可以退最高2000元的貨物稅，實施日期到明（2021）年的6月中。

到今年7月止，已經有178萬台節能家電申請退稅，退稅金額為29億元，但仍有1萬7000件遭到否准，否准比率是1%。所以避免民眾踩到雷，北區國稅局提供五大錯誤的樣態，讓民眾可以順利申請到退稅金額。

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一，購買未符合能源效率第1、2級的電器

北區國稅局提醒，購買電器應該要符合經濟部核定能源效率為1、2級的新冰箱、新冷暖氣機以及新除濕機，且非供銷售或退換貨者。

二，申請逾期，消費者只能興嘆

購買符合規定節能電器，應在取得統一發票或收據所記載日期的次日起算六個月內，以網際網路或者書面方式，向任一國稅局提出申請，逾期不得申請。

三，每台限制申請一次，不得重複申請

每台節能家電只能申請一次，如該節能家電已經申請且核准退稅，就不可以重複申請。

四，製造號碼或機器號碼填寫錯誤

製造號碼與機器號碼是電器產品獨一無二的身分證號，為了確保填寫資料的正確性，要仔細參酌保證書、機體貼與外箱等處的資訊。

五，逾期未補正，一樣不受理

填寫申請書或檢附的文件不符合規定，經受理國稅局通知補正，屆期未補正或者補正不全者，不予受理，並將檢還書面申請書及相關文件。

北區國稅局提醒，民眾於購買符合規定之節能電器申請退還減徵貨物稅稅額時，應先檢視申請內容及檢附文件是否符合規定，另為加速民眾領取退稅款項，建議採用直撥退稅，提供本人金融機構或郵局帳戶，由國稅局審理核准後撥入退稅款。