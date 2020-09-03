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全球首例！新冠重症患者5天康復　生華科新藥在美國治療病患奏效

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▲左起為生華科董事長胡定吾、總經理宋台生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為生華科董事長胡定吾、總經理宋台生。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

生華科（6492）今（3）日宣布，新藥Silmitasertib (CX-4945)首次用在新冠人體臨床取得突破性成就，原本在ICU的新冠重症患者8月29日開始接受Silmitasertib的治療，並在第一次給藥後就明顯好轉，不需要再使用氧氣設備，治療第五天患者已經完全康復，預計在明天出院，推升股價盤中急拉漲停。

生華科指出，團隊是在美國時間9月2日正式接獲Banner Health通報EIND首位患者的病況報告，這名ICU重症患者是一名64歲的男性，在美國時間8月16日首度確診，8月20日在Banner Health二度確診，並在當天住院接受高壓氧氣治療。

請繼續往下閱讀...

生華科說明，患者病況危急，曾經接受過5種藥物治療，包括 Remdesivir (瑞德西韋)、Dexamethasone(地塞米松)、Ceftriaxone(一種抗生素)、Azithromycin (一種抗生素)和 Enoxaparin(抗凝血劑) ，但因為病情沒有好轉，患者同意使用生華科新藥Silmitasertib。

生華科補充，患者8月29日接受第一次給藥治療，根據病況紀錄，患者對Silmitasertib的耐受性良好，不需要再使用氧氣設備，更在治療進入第4天，患者幾乎已和健康人一樣，臨床主持醫師評估患者已經達到出院標準，治療第5天患者已經完全康復，預計在美國時間9月3日出院。

對於這項新冠治療的突破性成果，生華科董事長胡定吾激動地表示，在全球新冠確診人數飆破2500萬人次，已經奪走逾85萬條人命的此刻，感到格外珍貴和激勵人心，生華科團隊也將全力以赴和Banner Health攜手合作，目標在最短時間內爭取美國FDA核准緊急使用授權EUA。

生華科總經理宋台生表示，這個好消息讓公司團隊大為振奮也責任重大，對於公司來說Silmitasertib可以救援(rescue)使用瑞德西韋、類固醇地塞米松和多種抗生素無效的患者，而且在治療五天就完全康復可以出院。

宋台生強調，相較於瑞德西韋治療出院時間平均為10-15天，大幅縮短患者康復和住院時間，意義和價值非凡，更不諱言有了首例康復患者的數據，已經吸引不少國際級甚至美國國家級機構的合作探詢，只要能加速Silmitasertib在新冠肺炎的治療發展都樂觀其成。

法人認為，已經取得多國緊急使用授權EUA或藥證的瑞德西韋，以美國優先的考量，幾乎庫存都被美國全包，世界各國都處於買不到貨的情況，現在生華科新藥Silmitasertib治療的第一個新冠重症患者恢復神速，如果接下來能陸續在更多患者身上看到顯著療效，Silmitasertib極有可能贏過瑞德西韋成為新冠重磅藥，加速潛在授權案的發生。

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