禁止條款生效！歐銻銻宣布放棄愛奇藝品牌代理服務

▲歐銻銻娛樂有限公司董事長范立達3日出席《網際網路視聽服務管理法》草案公聽會，會後宣布起放棄愛奇藝品牌代理服務。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



經濟部3日公告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，並自即日生效，代表台灣業者不得再代理中資色彩「愛奇藝」。愛奇藝台灣代理商歐銻銻發布聲明將遵守政府法令停止會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。董事長范立達承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，會負責到底。



以下是歐銻銻發布的聲明：

歐銻銻娛樂是一家依據中華民國法律成立的公司，四年多來，我們謹遵每一條法律的規定，從不逾越。在今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。

今天，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍必須遵守。

歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

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面對相關業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。

我們要強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。

我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。