奪Nvidia訂單＋推新摺疊機　分析師看好三星股價一年漲5成

▲分析師看好三星股價在未來一年內將有50%以上的上漲空間。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

在三星推出新一代摺疊機Galaxy Z Fold2、獲輝達（Nvidia）下一代GPU訂單等一系列利多消息帶動下，分析師對三星持續抱持樂觀態度，看好三星股價在未來一年內將有50%以上的上漲空間。

據Refinitiv整理的平均目標價格，分析師認為三星股價在未來12個月將來到70,376.32韓元（約新台幣1800元），以週三收盤價54,400韓元來計算，還有約29.3%的上漲空間。其中大和資本市場（Daiwa Capital Markets）分析師SK Kim更看好三星未來一年的目標價為82,000韓元，較周三的收盤價高出50.74%。

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三星晶片製造與晶圓代工獲新訂單、下一代智慧型手機的發表及明年記憶體晶片價格的回升是分析師看好三星的主要原因。SK Kim預期，2021年的記憶體市況好轉，且三星也獲得新的晶圓代工訂單，「與同業的台積電相比，更具吸引力。」

Nvidia周二（1日）發表了表GeForce RTX 30系列GPU，採用三星的8奈米製程生產，市場解讀對三星有利。SK Kim預估，與Nvidia達成的協議將為三星帶來10億美元的營收。

三星的半導體業務也包含了記憶體製造。不過瑞銀（UBS）上週在報告中指出，今年第二季DRAM價格承壓，預計第三季將再季減8%，持續疲軟至今年年底，但2021年初可望回升。「我們持續預期DRAM的價格將在2021年上半年開始回升，因為智慧型手機需求正逐漸接近正常水準，屆時產業供給成長將無法滿足需求。」

此外，三星週二推出了新一代摺疊手機Galaxy Z Fold2，將於18日正式開賣，售價1999美元（約新台幣5.9萬元）。里昂證券（CLSA）資深分析師Sanjeev Rana認為，儘管當前摺疊手機仍是「利基產品」，但年出貨量一直有在增加，預計今年三星摺疊手機將佔總出貨量2.5億支中的200萬至300萬支，到了2021年則會增長至800萬至900萬支，至2022年將成為市場主流機款，並作為三星主要的營收來源。