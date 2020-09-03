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吵架「狂踹孕婦肚子」…7個月胎兒流產！　前科男「謀殺罪」起訴

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▲▼男子狠踹孕婦肚子導致流產。（圖／翻攝自當事人臉書）▲▼男子狠踹孕婦肚子導致流產。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲明戈（Cedric Mingo）狠踹孕婦肚子導致流產。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者張方瑀／編譯

吵架時不論情緒有多憤怒，都不該奪去一條無辜的性命，更何況是還未出生的胎兒。美國田納西州一名男子竟然在與一名孕婦吵架時，用力將她推倒在地，並用腳狠踹肚子，導致孕婦送醫治療後仍舊流產。目前這名男子也被依謀殺與家庭暴力起訴。

根據《每日郵報》報導，現年29歲的明戈（Cedric Mingo）在2年前和一名孕婦發生爭吵，過程中不但毆打孕婦臉部，還將她推倒在地，並用腳狠踹孕婦的肚子好幾下，當時已經懷孕7個月的肚子根本無法承受，緊急入院搶救後，未出世的胎兒仍在一個月後流產。

謝爾比郡（Shelby County）地方檢察官維里奇（Amy Weirich）表示，起初明戈被依攻擊傷害罪起訴，但胎兒流產後，對明戈的指控就升級為他殺。維里奇指出，明戈先前在德州就有攻擊前科，這次將會從重量刑。

網友也紛紛在底下留言表示，「居然攻擊孕婦」、「完全就是惡魔」、「這完全就是謀殺罪」、「兇手明明自己也有女兒，卻下此狠手」、「應該要判處死刑」。

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