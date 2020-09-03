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普丁政敵遭「神經毒」攻擊…各國領導要答案！　只有川普超安靜

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▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）政敵納瓦爾尼8月慘遭下毒，至今仍在德國醫院治療。當世界各國領導人紛紛對此案表達關切時，美國總統川普卻依舊保持沉默，美國的官方回應僅有國安會發言人的推特貼文。

根據CNN報導，德國政府2日表示納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭致命神經毒劑「諾維喬克（Novichok）」襲擊，包含德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）等人，都對此表達強烈譴責，邀情俄羅斯政府對此做出回應，但川普仍舊對此保持沉默。

美國的官方僅有國安會發言人尤約特（John Ullyot）在推特表示，對檢驗結果感到不安，納瓦爾尼的中毒案件應該受到譴責，「俄國人民有權和平表達自己的意見，毋須害怕受到任何形式、而且當然包括化學毒劑的報復。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）未回應最新檢驗結果，僅表示，若相關報導正確，美國將隨時給予協助。

川普對普丁「相對溫和」的態度受到外界諸多批評，如2018年3月，曾為英國蒐集情報的前俄羅斯上校柯里帕（Sergei Skripal）父女遭投毒，當時川普雖立即下令，驅逐美國境內60名俄國外交官、關閉俄羅斯領事館；但前國安顧問波頓卻在書中爆料，川普直到與普丁會面後才實施制裁，且沒多久就想終止。

納瓦爾尼中毒事件後，波頓毫不客氣地在推特表示，這次的神經毒劑和柯里帕父女的相同，「我們需要總統川普發表緊急聲明，要求俄羅斯做出充分解釋。」

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