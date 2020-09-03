成為「落魄貴族」7大原因！買完就忘記價錢　連牙膏都要有品牌

▲「落魄貴族」意旨外表看似貴族，但是戶頭裡卻很落魄 。（圖／翻攝自YouTube／就是嘟丟笑欸）

記者施怡妏／綜合報導

所謂的月光族或窮人，之所以會陷入貧窮循環的關鍵，並不是不懂理財之道，而是不知道自己在幹什麼。YouTube頻道「就是嘟丟笑欸」分享七種月底沒錢的原因，影片中也介紹「落魄貴族」，意旨外表看似貴族，但是戶頭裡卻很落魄；在大陸則稱為「精緻窮」，不管戶頭再怎麼窮，生活都要過得閃亮亮。

影片中介紹七種月光族的原因：

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1. 再小細節都講究，就是要花比別人貴

一般的牙膏只要50元就可以解決，但卻硬要買要價200元的義大利亮白牙膏。

2. 永遠猜不到東西多少錢

看起來價值799元的衣服，沒想到卻是日系品牌，要價2050元，然而造型簡單的白色上衣竟然要4000元，有些甚至忘記價錢，「買完就忘了」。

▲買東西看的是牌子，不是品質好不好。（圖／翻攝自YouTube／就是嘟丟笑欸）

3. 品牌腦粉，東西不一定要好用，但是一定要有牌子

內褲要穿美國時裝品牌、浴巾用日系品牌、花13000元買有牌子的耳罩式耳機、墨鏡買7000元的美國知名高檔太陽眼鏡、鞋子穿1萬元的品牌限量款。

4. 計程車成癮

只因為太陽太大天氣太熱，明明可以搭捷運或是走路就可以到的，卻要搭計程車。結束一整天的活動，因為很累不想搭捷運人擠人，而選擇搭計程車。

5. 口頭禪是「慶祝」，其實是要找理由花錢

為了慶祝自己單身滿三年，吃一頓高級的日式料理，一餐花930元卻還吃不飽。

▲東西能夠升級就要升到最好。（圖／翻攝自YouTube／就是嘟丟笑欸）

6. 花錢就是要花到最貴，能升級就升到頂配

喝咖啡選擇星巴克，咖啡豆還要升級，雖然喝起來跟一般豆子差不多，但是還是想要升級到最高級，覺得貴就是好喝的。

7. 動不動就想請客

跟朋友出去聚餐心情好就喊「我請客」。

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