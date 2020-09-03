期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

▲美台關係近期快速升溫，美國智庫期刊「外交事務」2日刊文，呼籲華府清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。圖為國防部漢光演習實戰演練。（圖／國防部臉書）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美台關係近期快速升溫，美國智庫期刊「外交事務」今天刊文，呼籲華府是時候摒棄過去40年台灣海峽戰略模糊政策，並清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）旗下期刊「外交事務」（Foreign Affairs）網站今天刊登協會會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）聯名專文。文章呼籲美國對台支持應明確化，因為唯有清楚讓中國知道動武行不通，才能維繫台海和平。

專文表示，過去40年來，美國不論是民主黨或共和黨執政，都不願在中國若武力犯台，美方是否會出兵保衛台灣議題上明確表態。這種刻意模糊的做法讓中國因為無法確定美方是否會介入，因此不敢試圖武統台灣，也讓台灣不敢貿然宣布獨立。

不過，專文認為，在未來40年，戰略模糊恐無法再協助維持台海和平，原因是許多環境因素已改變。專文舉例，中國現在已有能力威脅美國利益與台灣未來，且北京國防支出是台灣15倍之多，關注重點之一就是如何在「台灣變局」之際，阻止美國介入。

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

不只如此，專文強調，中國近年軍事實力大增，美國若介入台海衝突也無法保證能勝出，除非美方投放大量資源做好準備。專文擔憂，美方若等到中國真的對台行動才決定是否介入，將會是一場災難。

專文表示，中國最快可能2021年就會嘗試武統台灣，任何人都不該排除「台灣可能變成下個香港」的可能性。加上總統蔡英文對中政策向來謹慎，也小心避免跨越北京紅線，嚇阻台灣不要宣布獨立不再是美國主要擔憂。

在這背景下，專文呼籲，美國行政部門應改採「戰略清晰」立場，清楚表明若中國武力犯台，美國將作出回應，此政策能降低中國「失算」、因而促發台海戰爭的機率。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

專文進一步建議，白宮能透過總統聲明及行政命令，重申美國支持「一個中國政策」，但明確宣示若中國武力犯台將予以回應；為了加強嚇阻功效，美方接下來應在該區域部署更多海空軍力，也應與日本、南韓磋商，討論台灣若發生變局他們能提供何種協助。

此外，專文表示，美國國會應該通過法律，明定中國若武力犯台，美方將對其實施重大制裁；美方也應在選舉安全與網路防禦上提供台灣協助，並與台灣探索簽署自由貿易協定（FTA）的可能性，以確保台灣經濟活力。

不過，專文提醒，「戰略清晰」政策不包含承認台灣或升級美台關係，也不包括簽署雙邊共同防禦條約，因為這麼做恐迫使中華人民共和國主席習近平採取作為。