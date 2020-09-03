　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

福岡縣立大學一名50多歲的教授被指控涉嫌性騷擾4名女學生，不僅趁機毛手毛腳，還曾寄出「想見妳」之類的騷擾郵件，雖然他辯稱不記得有發生過這些事，但仍被校方處分停職一個月。不過，大多數日本網友都認為該名教授惡性重大，停職一個月根本算不上懲罰。

福岡縣立大學。（圖／翻攝自Google地圖）

▲福岡縣立大學傳出教授性騷擾女學生的醜聞。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《讀賣新聞》報導，該名教授任教於人類社會學部，2018年12月至2019年6月間趁著學生來商討就職活動的機會，對4名女學生伸出鹹豬手，又是摸手又是摸背，讓受害者們感到相當不舒服。

更誇張的是，教授還曾寄送電子郵件給女學生，內容寫著「就職活動結束之後仍想見到妳」，甚至在聽說女學生的生日是哪一天之後，主動贈送禮物刷好感。

性騷擾的事情露餡後，教授矢口否認上述行為，並辯稱不記得發生過這些事情。然而，校方進一步調查，一封封寄給學生的騷擾郵件全成了鐵證，最終在本月2日做出處分，罰教授停職一個月。

不過，大多數日本網友看完新聞報導，都覺得這個處罰太輕了，紛紛留言抨擊，「他騷擾4名學生耶！根本超級惡劣」、「才一個月？認真？」、「這種不誠實的傢伙應該解僱才對吧，完全沒有當大學教授的資格」、「學校的危機處理方式簡直有夠糟糕」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／館長罵吳宗憲挨告　判決結果出爐
「OB嚴選」涉逃漏稅2千萬　購買假發票…創辦人等22人起訴
愛奇藝下架專法上路！經濟部今公告：即日起生效
快訊／基隆14歲少年7樓家墜落！　媽聽巨響嚇傻
男搭飛機見旁女乘客太美　撕破她內褲性侵
雲圖見「對流胞乖乖排隊」　鄭明典：北部下雨算是颱風尾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日秋田港海釣船爆炸　大火狂竄卻遭吹離岸邊...2船員失蹤

5少年結伴放風箏！　半天後陳屍甘蔗田…身前遭「拷打+燒傷」

普丁政敵遭「神經毒」攻擊…各國領導要答案！　只有川普超安靜

同事開驚喜派對慶祝「1人是無症狀患者」　懷胎8月孕婦染疫身亡

教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

美200頁《軍力報告》揭解放軍2049年大業　「南海定生死」轟炸機艦艇全出場！

金正恩偷拋媚眼！白宮前發言人出書爆：他在川金會上被我煞到

33歲辣女師硬上15歲男學生！野外激戰還送裸照...被全校看光光

美明年退世衛「欠繳8000萬美元會費」不付了！　國務院曝最新內幕

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

5少年結伴放風箏！　半天後陳屍甘蔗田…身前遭「拷打+燒傷」

普丁政敵遭「神經毒」攻擊…各國領導要答案！　只有川普超安靜

同事開驚喜派對慶祝「1人是無症狀患者」　懷胎8月孕婦染疫身亡

教授性騷4女大生「調查生日送禮物」　寄信狂追「還想見妳」

期刊分析「台海和平」！華府應明確宣示捍衛台灣　對抗北京武統

美200頁《軍力報告》揭解放軍2049年大業　「南海定生死」轟炸機艦艇全出場！

金正恩偷拋媚眼！白宮前發言人出書爆：他在川金會上被我煞到

33歲辣女師硬上15歲男學生！野外激戰還送裸照...被全校看光光

美明年退世衛「欠繳8000萬美元會費」不付了！　國務院曝最新內幕

伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！噁男裝委屈拒付錢…店家看監視器嚇壞

都快活不下去了！業界一面倒反對NCC反對立法管制OTT

5少年結伴放風箏！　半天後陳屍甘蔗田…身前遭「拷打+燒傷」

台南藍營議員爆料：「假三倍券」案法院不罰...南警竟奉命抗告

布拉格愛樂遭對岸打壓　蔡英文邀台灣交響樂演出迎接捷克團致意

免費喝咖啡、吃豆花！全台最狂平價牛肉麵　加湯加麵還免錢超佛心

台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

台豬對美豬！大成打造全台唯一可檢驗瘦肉精的民間實驗室

超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

館長為網紅發聲挨吳宗憲告…「加碼捐百萬」法官看到了！獲判緩刑

爬八通關古道！19歲男大生「墜200m深谷」無生命跡象…今吊掛下山

國際熱門新聞

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

即／瘋狂魔術師「抓氣球飄浮高空」　現正直播中

美《中國軍力報告》：海軍規模世界最大

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」

35歲老師吃掉15歲學生　裸照流出被全校看光光

比利時噴泉挖出「前市長的心臟」

激情催票沒用　川普落後11%苦追拜登

即／內馬爾確診新冠　3人急隔離

即／普丁政敵中的是蘇聯神經毒劑

3000英尺高空驚見「飛行人影」！FBI展開調查

研究：類固醇可降低染疫重症患者死亡率

泰晤士報世界大學最新排名 台大排97首進前百大

伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！店家看監視器嚇壞

更多熱門

相關新聞

白宮前發言人自爆：金正恩對我偷拋媚眼！

白宮前發言人自爆：金正恩對我偷拋媚眼！

美國前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）預計於8日出版回憶錄「Speaking for Myself」，根據英國《衛報》所取得的回憶錄內文，桑德斯在新書中大爆，金正恩在新加坡川金會時曾不停向她拋媚眼。而當她將這件事告訴美國總統川普時，川普竟開玩笑地說，「他一定是被妳煞到了。」不僅如此，川普還戲稱要將桑德斯派去北韓，讓她成為「國家的英雄」。

即／秋田港海釣船爆炸！2失蹤火勢蔓延他船　　

即／秋田港海釣船爆炸！2失蹤火勢蔓延他船　　

台隆手創館全新概念店搶先逛！

台隆手創館全新概念店搶先逛！

只搶到248元！無業男駕車行搶落單女後刺胸棄屍

只搶到248元！無業男駕車行搶落單女後刺胸棄屍

安倍最愛確定競選！菅義偉「抱高支持度」角逐黨魁

安倍最愛確定競選！菅義偉「抱高支持度」角逐黨魁

關鍵字：

日本福岡性騷擾日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

15歲小小彬升高中了！

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

全台午後防雷雨彈！　3縣市大雨特報

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面