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伸褲縫「抓陰毛」灑菜盤！噁男裝委屈拒付錢…店家看監視器嚇壞

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（圖／截取自YouTube／ 3w-News）

▲奧客刻意將手伸入下體抓毛加料，就為了吃霸王餐。（圖／截取自YouTube／ 3w-News）

圖文／CTWANT

英國一名男子與友人8月前往一家印度餐廳用餐，2人點了滿滿一大桌菜，吃得心滿意足準備結帳時，他們告知店家「菜內有毛髮」，因此拒絕付錢，雙方經過一陣爭論後，最後男子僅付了20英鎊（約新台幣782元）就離去；事後店家查看監視器畫面，竟發現一個離譜真相。

根據《The Sun》報導，事發於蘭開夏郡布拉克本（Blackburn）一間印度餐廳，2名男子卯起來狂點烤餅、烤肉串、咖哩、爆米花及飲料，一整桌菜的份量足夠6個人吃，總價共67英鎊（約新台幣2697元），店家擔心他們會吃不完，當時還曾貼心提醒，不過男子與友人依舊堅持點餐。

▲▼-

▲奧客將體毛灑在食物上。（圖／截取自YouTube／ 3w-News）

吃飽喝足準備結帳時，2人向店家表示餐點內有毛髮，因此不願意付錢，而餐廳經理當時檢查發現，烤餅、烤肉串上面真的有毛髮，最後僅要求他們支付20英鎊。不過店家事後調閱監視器卻發現，其中一名男子在用餐完畢後，曾2度將手伸進短褲，接著抓著一把毛髮灑在食物上，行徑相當噁心。

餐廳經理對於顧客為吃霸王餐如此做法表示非常震驚，並說「如果我們不檢查監視器畫面，就永遠無法知道真相了。」

▼噁男行徑全被監視錄影機拍下。

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