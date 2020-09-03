快訊／日秋田港海釣船爆炸　大火狂竄卻遭吹離岸邊...2船員失蹤

記者王佩翊／編譯

日本秋田港一艘專釣花枝的海釣船3日上午驚傳爆炸意外，只見大火瞬間吞噬了整艘漁船，船上的2名工作人員至今無法確認安危。根據現場目擊民眾表示，起火漁船濃煙四竄、爆炸聲頻傳，且火勢之大，已蔓延至隔壁的數艘船隻。目前警消人員仍在持續撲滅火勢中。

根據當地媒體報導，秋田市秋田港岸邊的這艘海釣船3日上午10時10分左右突然出現猛烈火勢，現場濃煙四竄，火勢更是蔓延至其他船隻。據悉，這艘海釣船為日本籍，事發當時船上共有2名船員，但2人目前都失聯中，無法確認安危。由於風勢過大，起火的漁船已從岸邊逐漸被吹往對岸，增加警消滅火難度。