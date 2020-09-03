35歲已婚女老師吃15歲學生！野外逼開戰強拍裸照　流出被看光

▲英國一位35歲已婚女老師跟15歲學生發生關係。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

近年隨著社會觀念開放，師生戀似乎越來越常見，不過也必須考慮到學生的年紀，評估交往的適當性。英國35歲已婚女老師康德斯（Kandice Barber）愛上一名才15歲的學生，甚至威脅對方與她做愛，還強拍裸照，結果照片在校園間傳開，不倫戀因此曝光。

根據英媒《METRO》報導，康德斯與15歲學生發生多次性關係，期間脅迫對方，自己可能懷有他的孩子，如果膽敢把2人的婚外情說出去，就要拉他一起下來。據悉，他們多次在野外進行性行為，由女方開車載著少年過去。

少年透露，「我一直都知道有問題，因為我們是師生關係；從發生性關係後，我開始截圖，以防之後發生問題，可以當成證據。」從訊息中可以看到，康德斯發送多張裸照以及自己被情趣用品包圍手淫的影片。

對於與兒童進行性交、煽動兒童從事性行為以及導致兒童觀看處於信任狀態的人的性行為等罪，康德斯皆否認；但她坦承，確實有發送不雅影片，因為當時正值流產的低潮。全案仍在審理中。

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