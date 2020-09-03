都快活不下去了！業界一面倒反對NCC立法管制OTT



▲NCC舉辦《網際網路視聽服務管理法》（OTT TV)草案公聽會，主持人NCC委員林麗雲(左2)、王維菁(右2)（圖／記者陳世昌攝，以下同）



記者陳世昌／台北報導



備受關注的《網際網路視聽服務管理法》草案公聽會3日登場，不僅相關業者出席眾多擠滿會場，更是炮聲隆隆一面倒的反對政府立專法來管理OTT。LINE TV資深總監許惠嵐透露，目前多數業者面臨經營困境，更需要大量投資，不知此法目的是要監管還是要發展內容，要解決的問題是什麼？



受行政院政策指示由NCC主導的《網際網路視聽服務管理法》，歷經一年多研議後，草案終於出爐，其中最關鍵的條文之一即是納入協助中國非法業者處罰條款，使本法也被稱「愛奇藝專法」，然而即將被納入管理的OTT業者幾乎是一面倒的反對立此法。





▲NCC舉辦《網際網路視聽服務管理法》草案公聽會，與會業界擠滿會場。



NCC為表慎重，3日的公聽會由林麗雲、王維菁二位委員主持。NCC表示，根據109年「通訊傳播市場發展概況與趨勢調查」，我國16歲以上且看過OTT TV之民眾共有69.2%認為，基於保障消費者權益，確保我國視聽內容競爭力等目的，應將OTTTV納入適度管理。

NCC指出，OTT TV目前不屬於廣電三法的監理範疇，現行並無相關執照管制規範，難以對OTTTV進行任何限制或處分。NCC委員林麗雲特別說明，NCC本於職責、保護消費者，必需要有所做為。



代理愛奇藝的歐銻銻娛樂有限公司董事長范立達表示，草案對OTT TV定義不夠清楚，OTT有很多態樣，不能說想要納管的就說是，不想納管就說不是，目前定義是以偏概全。





▲歐銻銻娛樂有限公司董事長范立達出席公聽會。



另外所謂「抓大放小」管理，范立達說，所有OTT的使用率超過7%以上只有5家，YouTube、愛奇藝、line tv 、netflix、WEtv，其中有三家不在納管範圍，只剩下line tv 、netflix2家納管。若以以付費平台來看，使用率超過1%的只有3家YouTube、愛奇藝、netflix，只有一家在納管範圍，如果業者不去登記，就不用被納管也不用受罰，是很可笑的事。

台灣OTT協會理事長錢大衛也說，OTT產業正在萌芽，太多限制會影響投資意願。協會主張擴大專法強力取締盜版，一年造成283億損失。





▲台灣OTT協會理事長錢大衛。



他同時提出三點建議：

一、第五條取消登記制，因為現有地方政府已有登記。



二、第八條的營業資料申報，對各平台都非常機密，國外業者都非常堅決反對提供。如果只有本土業者登記會造成不公平。



三、自製比例建議不要用處罰，用鼓勵的方式。





▲Line資深總監許惠嵐

Line資深總監許惠嵐也提出三點建議：



一、line Tv 經營2年多了，關於專法的目的不太理解，因為目前多數業者經營困難，需要大量投資，不知目的是要監管還是要發展內容，要解決的問題是什麼？



二、納管標準希望明確、公平，抓大放小有鼓勵業者不要做大。



三、希望以自律優先做為管制。