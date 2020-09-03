台灣新版護照外媒搶報！　珍奶、黑熊創意設計登上CNN

▲外交部2日公佈最新版護照封面（右）。圖左為舊護照樣式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉睿涵／綜合報導

為了提高辨識度並避免國人出國時與中國大陸混淆，行政院2日公佈了改版後的護照新封面，除了放大英文「TAIWAN」字樣，同時也將「REPUBLIC OF CHINA」改為小字，環繞在國徽四周。新改版的護照在公佈後立刻受到多家外媒報導，就連時代力量日前舉辦的「非官方護照封面設計活動」也受外媒矚目。

據英國BBC報導，台灣新版的護照除了放大英文「TAIWAN」以外，也縮小「REPUBLIC OF CHINA」字樣，說明了儘管中國大陸將台灣視為其不可分割的一部分，但這個島嶼從事實層面而言已經是一個獨立的國家。彭博社也指出，蔡英文總統的這項最新措施再次強調了台灣與中國大陸的分離地位。

在報導台灣最新版護照時，外媒紛紛將著重點放在「台灣的獨立性」上。美聯社以「新版台灣護照強調與中國的區別」為標題，報導了台灣此次更改護照封面的理由，認為台灣此舉強調了獨立的地位，還藉此降低與中國的關聯。路透社指出「台灣因為受夠了與中國搞混而將護照改版」。此外，美國福斯（FOX）也以「台灣新版護照凸顯了獨立於中國的狀態」為題報導。

▲CNN旅遊版報導時代力量護照封面設計活動。（圖／翻攝自CNN官網旅遊版）

時代力量立法院黨團無法接受政府保留與國民黨黨徽高度相似的國徽，在網上展開「非官方護照封面設計活動」，歡迎各界設計好手設計出最符合國家特色的封面。活動的參賽作品內容十分多元有趣，除了有加入台灣獨有的黑熊、梅花鹿等的作品外，還有人將平民美食珍珠奶茶和滷肉飯也融入設計中，深受好評。

參賽作品的特別設計受到了外媒的矚目。新聞網站「石英」（Quartz）在報導新版護照時打趣官方護照沒有放上珍珠奶茶、黑熊或帝雉，而CNN網站旅遊版更特別報導了這個護照封面設計活動。

彭博社猜測，蔡英文總統的下一步可能是為中華航空改名，以避免外界將其誤認為中國航空公司。