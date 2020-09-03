5少年結伴放風箏！半天後全陳屍甘蔗田…身前遭「拷打+燒傷」

▲5名少年相約放風箏就此失蹤。（示意圖／視覺中國）



實習記者劉雪兒／綜合報導

哥倫比亞卡利（Cali）近日發生一起集體兇殺案！有5名少年相約到郊區放風箏，但到了中午卻都沒有回家吃飯，也沒有跟家裡聯繫，家人察覺不對勁，馬上展開搜尋，沒想到在一處甘蔗田四周，陸續發現了5名少年的屍體。

根據外媒VICE報導，事件發生在8月11日，5名少年一早外出放風箏後就此失聯，他們的家人察覺有異，於是馬上分頭找人，沒想到在放風箏地點旁的一處甘蔗田，陸續發現5名少年屍體，其中4人的屍體倒臥在甘蔗田四周，剩下的1人則陳屍在甘蔗田附近的學校裡。

▲家人在一處甘蔗田附近陸續發現5名少年的屍體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

當地的社會領袖埃倫迪·庫埃羅（Erlendy Cuero）表示，「這些男孩身前被拷打、燒傷、有砍刀和槍傷，顯然死之前都遭受過虐待，現在住在這裡的人們既悲傷又害怕。」

卡利市市長喬治（Jorge Ivan Ospina）表示，「5人中年紀最大的為18歲，最輕的僅14歲，雖然尚未不清楚兇手的身份，但這樣的行為非常的冷酷無情，更糟的是，它就發生在這個城市，我為此感到難過。」

觀察人士補充說，許多非裔哥倫比亞人居住在當地的太平洋海岸，武裝組織經常將人們趕出那裏，而那些沒有家園的人通常都會在卡利社區建立新家，儘管哥倫比亞的謀殺率有顯著的下降，但卡利是一個很好的例外，這座擁有220萬人口的城市的死亡人數高很多，每10萬種有45人遇難，是全國平均水平的兩倍。