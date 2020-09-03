菅義偉成最有力安倍接班人！細數71歲農家之子如何成功逆襲

▲菅義偉因公布新年號「令和」，瞬間爆紅。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三8月閃電宣布請辭首相一職，目前官房長官菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄以及石破茂等人都已表態角逐9月的自民黨黨魁選舉。其中，現年71歲的「令和大叔」菅義偉表態參選後，隨即獲得黨內二階派、細田派以及麻生派的力挺，可以說是下屆首相的最有力人選。

根據《路透社》分析，包含現任首相安倍晉三與其外祖父岸信介、外叔父佐藤榮作在內，日本過去多數首相都是出自政治世家，然而出生於秋田農家的菅義偉卻靠著自己的努力，一步一步從議員秘書爬到市議員，並在歷經長年耕耘後，於2012年躍升官房長官，在旁輔佐安倍晉三，如今更是眼前最有力的首相人選。

▲石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）宣布參選下任自民黨黨魁。（圖／達志影像／美聯社）



菅義偉作為一名資深的政治家，在永田町（日本官邸代稱）多年的經歷，對他產生了一定幫助。隨著安倍晉三打破日本首相在任天數的最長紀錄，從2012年起擔任官房長官的菅義偉也同樣打破該職位的最長在任紀錄。透過8年來輔佐安倍的經驗，菅義偉不但對「安倍經濟學」有著深刻的了解，在推動該經濟政策上也發揮了極大的作用。

個性木訥的菅義偉，一直以來都不是一名擁有極大「個人魅力」的政治家，他經常表現得很嚴肅，按部就班地在例行記者會上念著提前準備好的講稿，甚至在面對記者尖銳的提問時，仍表現得很生硬。然而2019年明仁天皇生前退位，菅義偉在全球直播的記者發布會上，舉著寫上「令和」二字的牌子，公布新年號，該畫面瞬間在網路上爆紅，菅義偉更因此獲得「令和大叔（令和おじさん）」的稱號。

菅義偉最大的空白就是缺乏外交經驗，相較於安倍晉三擅長外交手段，甚至創下首相在任期間出訪最多國家的紀錄，菅義偉在外交成績上的空白，的確也讓各界出現不少擔憂聲浪。不過在正式宣布參選後，他也一再強調，自己與美國總統川普擁有「良好關係」。

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