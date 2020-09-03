未滿一年！宏達電執行長Yves Maitre請辭　董事長王雪紅兼任

▲宏達電執行長Yves Maitre請辭。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（3）日重訊公告，因新冠肺炎疫情影響，使全球差旅受限，執行長暨總經理梅特爾（Yves Maitre）不易兼顧家庭與工作，因此在上任即將滿一週年之際提出辭職，執行長一職將由董事長王雪紅兼任。

宏達電表示，今年新冠肺炎嚴峻，改變全球人類生活方式與商業行為，原執行長Yves Maitre不易兼顧家庭與工作，董事會通過其辭任申請，並對Yves Maitre未來發展給予祝福。

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據悉，宏達電前執行長周永明2015年離開職務後，2015年3月20日至2019年9月17日都由董事長王雪紅兼任執行長，而Yves Maitre是在去年9月17日接任宏達電執行長，首要任務是擬定5G相關策略，讓宏達電能在生態鏈中扮演重要角色。

Yves Maitre過去在全球最大電信業者之一Orange電信，擔任 Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，涵蓋推動消費電子品牌與帶領聯網行動裝置服務等，同時也是Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。