金正日脫北保鑣「遭金正恩追殺」　舉家奔加國求庇護…打槍退件收場

記者陳亭伃/綜合報導

北韓的高壓集權全球皆知,對於異議者也會給予不同的懲罰,領導人金正恩,在處理內政上,也不曾手軟。近日已故北韓領導人金正日(金正恩父親)的一名保鑣,懇求加拿大給予政治庇護,提出的理由為「如果返回北韓,可能會遭到抄家滅族」,然而經過加拿大政府評估,認為該名保鑣沒有「即時性」的危險,拒絕給予庇護。

根據英國《每日星報》報導,現年57歲的李永國(Lee Young-guk)過去是金日成的前保鑣,之後與妻子、孩子逃到南韓,去在南韓遇到北韓人士試圖綁架帶回國,他驚嚇之際再與妻小一同逃到加拿大,並且申請政治庇護。

據悉,李永國向移難民委員會表示,「金正恩已經沒有可信度,他手段仍相當殘忍,若一家人被送回北韓,很可能將會被抄家滅族」。委員會經過評估之後,認為李永國只是試圖想要與北韓政府保持距離,並沒有真正存在的危機,如今若確定判定結果,李永國一家人就將遭到驅逐出境。

李永國在接受英國媒體訪問時,提到自己1978年開始就替金正日工作,擔任保鑣的期間,每個月拿100元美金(約台幣3000元),工作就是金正日走到哪就跟到哪,「每個人都很怕他,因為不論他快樂或憤怒,都很殘忍」。2016年從南韓逃過一劫抵達多倫多之後,就積極尋找政治庇護。

庇護裁決官勞埃德(Brenda Lloyd)表示,從可能性來看,申請人不太可能受到馬上的迫害或是懲罰,因此判決不給予庇護。

