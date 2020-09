美200頁《軍力報告》揭解放軍2049年大業　「南海定生死」轟炸機艦艇全出場！

▲解放軍094A型核潛艦。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

美中在南海海域的角力,近期日漸明顯。1日美國五角大廈遞交2020年《中國軍力報告》其中包括對於中國軍隊力量的推測與統計,並針對其在南海的行為進行評估,認為未來中國相當認真在南海權力上,並且透過人工島嶼進行作戰演習,而兩架最新的轟炸機H-6K和H-6J也都降落在中國南海的主要軍事基地。

根據五角大廈提出的《中國軍力報告》(2020 Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China)指出,近期中國在南海動作頻頻,不僅讓外界一睹其海空軍實力,實質上解放軍的海軍艦艇數量已經到了全球第一的地位,現代化的軍事能力不容小覷。

▲習近平2049年期待解放軍成為「世界級」的軍隊。

美國國防部副部長助理斯布拉賈(Chad Sbragia)日前表示,「南海從未如此動盪過,且中國在具有爭議的範圍內建造人工島」。據悉,中國透過南海海域的人工島嶼進行軍事訓練,更讓中國第一艘航空母艦永久駐紮在南海艦隊的基地。

更令外界關注的是,中國最新的轟炸機H-6K和H-6J已都降落在中國南海主要軍事基地,南沙群島的基地也都有著先進的反追蹤與防空導彈系統、干擾設備等。

此外200頁的報告中更提到,習近平的國家軍備目標,2049年結束前要讓解放軍成為「世界級的軍隊」,全球各國需要嚴加關注戒備。

