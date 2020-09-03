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金正恩偷拋媚眼！白宮前發言人出書爆：他在川金會上被我煞到

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▲▼川普、桑德斯（Sarah Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑德斯自稱，金正恩在川金會上對她拋媚眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）預計於8日出版回憶錄「Speaking for Myself」，根據英國《衛報》所取得的回憶錄內文，桑德斯在新書中大爆，金正恩在新加坡川金會時曾不停向她拋媚眼。而當她將這件事告訴美國總統川普時，川普竟開玩笑地說，「他一定是被妳煞到了。」不僅如此，川普還戲稱要將桑德斯派去北韓，讓她成為「國家的英雄」。

桑德斯的這本名回憶錄副標題正是「我們在川普政府內的信仰、自由與抗爭（Faith, Freedom and the Fight of Our Lives Inside the Trump）」，這也是首次有人出版回憶錄親自讚揚川普本人。事實上，川普先前曾先後遭到前國安顧問波頓（John Bolton）以及姪女瑪莉等人出書爆料醜聞。據悉，來自政治世家的桑德斯有意出馬下一任阿肯色州州長，她的父親更曾在2008年獲得共和黨提名，參選總統。

根據英國《衛報》引述桑德斯新書內容，2018年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩一同在新加坡會晤，舉行全球注目的川金會。身為時任白宮發言人，桑德斯理所當然地也一同前往。然而桑德斯自稱，在峰會會談中，她偶然地抬起頭，沒想到卻看到金正恩盯著她看，兩人對視後，金正恩對她點了點頭，隨後便望著桑德斯，「對她眨眼」。

▲▼川普,金正恩,川金會,北韓,朝鮮半島,朝鮮半島無核化。（圖／路透社）

▲北韓領導人金正恩與美國總統川普2018年曾在新加坡舉行首場川金會。（圖／路透社）

桑德斯說，自己當時簡直嚇壞了，只好馬上低頭，繼續作筆記。她寫道，「我滿腦子都在想，剛才到底發生了什麼事？金正恩該不會是在看我吧？」待峰會結束後，桑德斯在搭車前往機場的路上告訴川普以及當時的白宮幕僚長約翰凱利（John Kelly）這件事。結果川普竟興奮地說，「金正恩被妳煞到了！」

川普得知這件事後，不斷地重複，「金正恩在勾引妳！他一定是被妳煞到了！」據悉，川普甚至還說了不雅的髒話，不過因為桑德斯是一名虔誠的基督徒，因此沒有將川普的髒話原封不動地寫出來。她只告訴川普，「總統，請您不要這樣。」

沒想到川普竟還接著說，「好了，就這麼決定吧，桑德斯，為了國家妳應該去北韓，雖然妳的丈夫和孩子都會想念妳，但妳將成為國家的英雄。」桑德斯說，川普和約翰凱利在車上「笑到不行」。

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