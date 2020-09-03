颱風梅莎強襲南韓「吹爆玻璃」奪1命　北韓出現海嘯現象

강원도도 난리 났네요,,, 이번 태풍 조심하세요 맨홀 뚜껑 열리고 난리 났습니다ㅠㅠ 밖에 돌아다니지 마세요ㅠㅠ#마이삭 #태풍 pic.twitter.com/ENM8wgjhfZ — 뚜 (@dprth143) September 2, 2020

▲颱風梅莎侵襲南韓，民眾上傳大水從道路人孔蓋不斷湧出的危險畫面。（影／取自Twitter／@dprth143）

記者張寧倢／綜合報導

第9號颱風梅莎貫穿韓國濟州島，從釜山西南部登陸，截至今（3）日凌晨6點，已造成1人死亡、22人受災、二千人以上緊急撤離。釜山古里核電廠機組一度暫停運行，推測為外部電力系統異常，所幸核子反應爐安全無虞，總計約12.2萬戶停電，影響甚鉅。

據《韓國日報》報導，釜山一名60多歲女性在將陽台窗戶貼上膠帶時，因強風導致玻璃爆裂，被噴出的碎片割傷了左手腕及右手臂血流不止，緊急送往醫院後，仍於凌晨2點不治身亡。海雲台一名50歲男子被海浪捲走，造成腿部骨折，另一位60歲男性遭倒下的冰箱擊中暈倒，受傷事故頻傳。據警方推算共有14人受傷，災區緊急撤離二千多人，22位災民無家可歸。

▲颱風梅莎風勢猛烈，南韓社區大樓玻璃門遭強風吹得不斷晃動。（影／取自Twitter／@xoxo78999）

根據釜山大廳洞觀測站資訊，當地最大瞬間風速達到每秒35.7公尺。釜山南區建築外牆掉落砸中路邊車輛，海雲台40公尺長的建築鋼材遭吹落橫倒於道路上，影島區的送貨車輛因強風翻覆意外，波及其他路邊車輛等，意外消息不斷傳出。

古里核電廠4個反應爐機組一度中斷運行，核電廠人員表示，推測是廠外電力系統異常，正在檢查詳細原因，「停止運作對外部沒有輻射影響，一切安全。」風災共造成約12.2萬戶停電，目前僅31%恢復供電，其餘仍在搶修。

북한 방송이 태풍 관련 보도를 사실상 실시간으로, 다원 현장 연결 방식으로 진행한 건 전과 달라진 모습니다.https://t.co/floP1bTFaE — 한겨레 (@hanitweet) September 3, 2020

▲北韓東南沿海淹水情況慘重，城市道路宛如河流，不見人車蹤影。（取自Twitter／@hanitweet）

《韓聯社》引述《朝鮮中央電視台》報導，北韓東南部江原道地區淹水，沿海的元山市淹水情況慘重，市中心建築物、街道和用於舉行重大政治活動的廣場，全部浸在水裡，馬路「形同河道」。《每日經濟》指出，咸鏡南道海平面上升77公分，西湖、馬田海岸地區更出現了海嘯現象。

對比先前，北韓不透露自然災害的細節，媒體也很少有颱風影響地區的新聞報導，但今年自從巴威颱風的侵襲以來，近來官方卻一改作風，24小時持續透過電視報導即時更新災情。

▼韓國媒體《MBC》3日新聞報導颱風梅莎在北韓地區造成災情。（影／取自YouTube頻道／MBCNews）

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