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AIT解密電報「6項保證護台」遭中國嗆爆　CNN：美與台同陣線不變！

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▲▼EP-3偵察機。（圖／路透社）

▲陸媒揣測美軍EP-3從台灣起飛。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對南海與中美關係局勢緊繃，美國驅逐艦駛過台灣海峽引發中國高度關注，這可以說是近期內美方「表態」最明顯的一次。根據《CNN》分析報導中指出，無論如何中國將不會畏懼北京施壓，繼續與台灣站在同一陣線，而這也是過去數十年以來「突破美國不敢直接表態」的狀態。

根據《CNN》報導，日前AIT美國在台協會公開兩則電報，重申了「六項保證」，其中包括美國減少對台軍售，取決於兩岸和平解決分歧，並且持續承諾，若對岸採取敵對態度，建立軍事投射能力，導致區域不安全、不穩定，美國將會持續對台軍售。

兩岸關係數十年來都處於浮沉狀態，但近年中國領導人習近平對台態度轉為強烈，甚至威脅出現軍事行動，美國在台海、南海地區也動作頻頻，中方不斷給予警告之外，對於上述的「六項保證」也回應是非法且無效。

英國智庫倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）中國國防政策研究員Meia Nouwens表示，當美國認為中國在破壞台海之間的穩定時，他們將會對台灣做出明確的安全保證。此外，即將到來的美國大選，讓中美關係備受關注，美國對台的立場幾乎不會被動搖。

本月2日美國軍方發言人否定了中國《環球時報》的一篇報導，該報導提到上周曾有美軍標記的EP-3偵察機在台灣出現。軍方發言人表示：「EP-3並沒有從台灣起飛或降落」。

►AIT解密「六項保證」　蔡英文：意味美國對台政策更清晰

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